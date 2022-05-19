Какие факторы в детстве повышают риск одиночества

Отсутствие друзей в детстве, плохие отношения с матерью и низкий достаток семьи могут стать причиной одиночества в пожилом возрасте, выяснили социологи из Венского университета экономики и бизнеса. Об этом они рассказали в статье в журнале PLOS ONE.

Исследователи проанализировали данные о здоровье, социально-экономическом статусе, социальных и семейных связях жителей Европы старше 50 лет. В основном одиночество оказалось связано с состоянием здоровья, особенностями характера, социальной поддержкой. Также роль сыграли жизненные обстоятельства в детстве: риск одиночества в старшем возрасте был на четверть выше у тех, кто в детстве имел мало друзей или не имел их вовсе, на треть - у тех, у кого были плохие отношения с матерью, на 20% выше, если человек рос в малообеспеченной семье. Также на 20% чаще с одиночеством сталкиваются люди с невротическим типом личности.