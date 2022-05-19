Как исполнять аскезы для получения желаемого

«Я откажусь от кофе, а взамен получу заботливого мужа». Так я думала, когда решилась заключить негласный договор со Вселенной. Вера в чудо и загадывание желаний результатов не дали. Тогда я и решилась на волевое пари.

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Аскеза – странное и загадочное слово, которое уносит нас в мир шаманов, монахов и китайских мудрецов одновременно. На самом деле это отличный инструмент для саморазвития, дисциплины и исполнения желаний.

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Что такое аскеза и польза от неё

Аскеза – добровольное ограничение (лишение) себя в чём-либо для достижения определённого результата. Упоминание об этом инструменте есть в Ведах, а также других Священных Писаниях.

Цели обетов и ограничений могут быть самыми разными — помощь себе, другим, исполнение конкретного желания. Духовники, эзотерики, монахи практикуют ограничения с давних времён.

Мы часто слышим выражения «За всё нужно платить», «У всего есть своя цена». Но какой же монетой рассчитываться со Вселенной взамен на исполнение желаний?

Путём ограничений мы заявляем Миру о своём намерении, даём понять о готовности идти навстречу желаемому.

Аскеза – духовная плата за различные блага.

Важно понимать, что чем сложнее и масштабнее ваше желание, тем ценнее должна быть монета. Иными словами, если вы обещаете Вселенной отказаться от лифта взамен на высокую должность, а сами живете на первом этаже (в доме без лифта) – плата неравноценна. Аскеза должна быть сложной.

Какие бывают аскезы

Чтобы использовать аскезу в качестве техники исполнения желаний, для начала нужно знать, какие ограничения бывают, и чем отличаются.

Знающие люди выделяют три типа аскез: тела, ума и речи.

Аскетизм «тела» – акцент на внешней оболочке. Это действия, которые связаны с нашим телом. Это может быть голодание, либо физические упражнения, режим дня или закаливание.

Это самый доступный и лёгкий вид ограничений. К тому же, это неплохой способ выработать новую полезную привычку. Например, делать зарядку по утрам, ходить 10000 шагов в день, начать заниматься спортом или сесть на шпагат.

Аскетизм «речи» – постоянный контроль за тем, что мы говорим. Это может быть ограничение в сквернословии, изучение новых слов, отказ от сплетен и осуждений, вранья и брани.

Такой вид аскез сложнее предыдущего. Чтобы не сорваться и не нарушить обет – свою речь необходимо контролировать постоянно.

Аскетизм «ума» – самый сложный из всех видов ограничений. Если своё тело и речь при должном старании мы можем взять под контроль, то с мыслями это сделать сложнее.

Важное правило – аскеза должна быть во благо. Обет не должен приносить вред никому.

4 основные правила аскезы

Цель. Должна быть сформулирована чётко и как можно подробнее. Желание может быть абсолютно любым, но Вселенная любит шутить. Поэтому, чем точнее вы мысленно опишете или проговорите конечный результат, тем больше вероятность получить желаемое.

Срок. Заранее определитесь и проговорите, сколько будете держать аскезу. Может месяц, два или полгода.

Нагрузка. Обет должен быть адекватным. Не задавайте себе невыполнимую задачу. Если вы не спортсмен, то не стоит обещать поднимать гири по 100 кг каждый день.

Добровольность. Главное правило. Договор нужно заключать осознанно, иначе вы только навредите себе.

Аскеза для исполнения желания

Когда желание определено, можно приступать к обету. Проговорите или пропишите примерно так:

«Я (ФИО) сегодня (число) беру на себя аскезу (скажите какую именно) на срок (укажите срок). Со смирением и благодарностью я посвящаю заслуги от её совершения исполнению своего желания (назовите, что конкретно вы хотите получить)».

Как обещанный срок выйдет, то нужно обозначить Вселенной, что вы выполнили свою часть уговора. Можно проговорить:

«Я (ФИО), брала на себя аскезу (какую) и успешно завершила её. Все плоды отдаю на исполнение своего желания. Благодарю!»

Кофе в итоге я не пила месяц. Но мужчину так и не встретила. Зато стала увлекаться травяными чаями, узнавать нюансы у опытных травников и обрела хороших и верных друзей. И это не говоря об улучшении самочувствия и здоровья. Вселенная дала мне действительно то, что мне было нужно на данный момент.

Аскеза на желание приближает его исполнение или показывает, что в нём нет необходимости, оно больше неактуально и нужно что-то другое. В любом случае, это будет только во благо!