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1 час назад

Психолог назвала антистресс-игрушки слабым утешением

Lenta.ru

Кандидат психологических наук Светлана Колосова развеяла миф о пользе антистрессовых игрушек. Слова специалиста приводит портал News.ru.

Психолог назвала антистресс-игрушки слабым утешением
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Такие предметы психолог назвала маркетинговой уловкой. По ее словам, антистресс-игрушки, например, сквиши и поп-иты, полезны лишь детям для развития мелкой моторики рук. Для борьбы со стрессом специалист посоветовала больше двигаться.

«Когда у нас есть стресс-реакции, то идеальный вариант — двигаться. Надо не мять игрушку, а ходить, чтобы переработать гормоны стресса. Мять игрушку — из серии хоть что-то, но с профессиональной точки, конечно, это слабое утешение, слабо работающий инструмент», — заявила Колосова.

Ранее врач-терапевт Томи Митчелл объяснил влияние стресса на работу мозга. Он напомнил, что при хроническом стрессе могут не только проявиться болезни сердца, ожирение или диабет, но и существенно уменьшиться мозг, что, в свою очередь, приведет к проблемам с памятью и концентрацией внимания.

Психология,Светлана Колосова,
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