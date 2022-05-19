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2 часа назад

Саморазрушительное поведение: психолог назвала признаки адреналиновой зависимости

Русская Планета

Адреналиновая зависимость нередко приводит к саморазрушению или причиняет опасность для окружающих. Среди признаков можно отметить любовь к экстремальным видам спорта и допущение вождения с нарушениями ПДД, считает клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина.

Психолог назвала признаки адреналиновой зависимости
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

По ее словам, адреналиновая зависимость проявляется и в отношениях с абьюзивными партнерами, и в злоупотреблении запрещенными веществами. Людям необходимы «качели» эмоций, когда адреналин и кортизол повышаются. Однако такая потребность может привести к негативным последствиям.

Специалист добавила, что адреналиновую зависимость можно направить в благоприятное русло. Например, выбрать профессию реаниматолога, сотрудника силовых структур, передает URA.RU.

Психология,
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