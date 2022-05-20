Правила эффективного общения

Каждому человеку приходится идти на контакт: выстраивать диалог со знакомыми и друзьями, вести дела по работе, решать насущные вопросы. Чем может помочь навык коммуникации и нужно ли его развивать, рассказал Денис Хакимов, специалист Московской службы психологической помощи.

Фото: Кадр из сериала «Большая маленькая ложь» Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»

Включенность в разнообразные сферы жизни почти всегда подразумевает связь с людьми: решение профессиональных задач с коллегами или начальством, отдых с друзьями на выходных, налаживание и поддержание отношений в семье или паре. Довольно редко случаются ситуации, когда человек на протяжении длительного времени вообще ни с кем словесно не взаимодействует.

Видео дня

— Поддерживать связи, лучше понимать позицию окружающих и самому яснее доносить точку зрения помогает эффективное общение. Такой подход — хороший навык, которому можно и нужно учиться, а в дальнейшем — развивать и закреплять его,

— отметил психолог.

Что дает умение взаимовыгодно делиться информацией? Во-первых, это возможность донести собственную позицию по какому-либо вопросу. Причем сделать это в приемлемой, экологичной форме, когда и ты сам, и оппонент — в более-менее равных правах. Во-вторых, понять другого, его интересы и потребности, поддержать стремление к обмену мнениями, эмоциями, идеями. В-третьих, укрепить взаимность в близких отношениях, романтическом или брачном союзе, дружеской компании либо создать фундамент прочных отношений.

Первые шаги к диалогу

Практически любой может совершенствовать свои коммуникативные умения, становясь более открытым, повышая доверие к себе и познавая внутренний мир окружающих. В этом помогут несколько несложных правил.

Активное слушание

Один из самых важных и значимых навыков, улучшающих опыт взаимодействия. Это не только целенаправленное восприятие того, что говорит собеседник, но и живой процесс, помогающий узнать больше, поддержать беседу. Сюда входят наводящие вопросы, паузы, а также повторы уже сказанного для демонстрации вовлеченности в разговор. Стараясь проникнуться темой, вы соприкасаетесь с субъективным миром людей, их видением событий.

Уважение

Любому приятно, когда к нему относятся серьезно, не обесценивая мысли, слова, достижения. С другой стороны, негативизм, придирки, саркастичность и токсичность явно не способствуют близости, и от них лучше отказаться, если хотите плодотворного и зрелого контакта.

Вежливый тон, благожелательный настрой, банальный кивок или даже дежурная улыбка уже настраивают на рабочий лад. Так мы часто получаем ответную положительную реакцию, сами демонстрируя расположение.

Баланс

У каждого из нас собственное мировоззрение, основанное на личных убеждениях, переживаниях, сильных эмоциях, пройденных кризисах. Столкновение мнений неизбежно, и вопрос только в том, как из него выходить. Постоянно давить, пытаясь доказать собственную правду, — далеко не лучшая идея, особенно в отношении близких. Стоит дважды подумать, прежде чем ввязываться в споры о том, кто точно прав.

Конкретика

Если нужно замотивировать сотрудника или высказать наболевшее партнеру, будьте точны. Похвалите за качественно сделанный отчет или же дайте знать, что постоянные опоздания вас раздражают. Не стоит переводить претензии на личностный уровень, как бы очерняя всего человека. Детализируйте то, что беспокоит. Если хотите помочь и решить вопрос, предложите вместе подумать над возможным выходом.

Конструктивность

Мало кому будет приятно общаться с тем, кто стойко ассоциируется у окружающих с негативом. Постоянные жалобы, недовольство всем и вся, пессимизм — от этих элементов лучше избавиться, если хотите построить диалог. Разумнее стараться находить точки соприкосновения даже в ситуациях серьезных разногласий. Позитивное расположение только повысит вероятность разрешения трудностей.

Эмпатия

Стремление узнать чувства собеседника, которые он испытывает к той или иной теме, — отличный путь к построению доверительного контакта. Мотивация и переживания являются сильными маркерами для понимания чужой точки зрения.

— Стоит помнить, что не всегда есть возможность договориться, прийти к соглашению, сблизиться. Как бы вы ни старались, от ограничений никуда не деться. Кто-то по своим, только ему ведомым причинам не захочет пойти вам навстречу. Однако проявить собственную активность, направленную на сближение, всегда стоит, и чаще всего она окупается встречным пониманием,

— добавил психолог.

Если вам трудно идти на контакт с людьми, за консультацией можно обратиться к специалистам Московской службы психологической помощи. Бесплатная поддержка психолога доступна для каждого москвича в удобном для него формате.

Услуги можно получить очно и дистанционно. Подразделения службы есть во всех округах столицы. В течение календарного года любой москвич может бесплатно получить 5 психологических консультаций, 2 сеанса психологической диагностики, 3 тренинга и 8 сеансов психологической реабилитации. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

На регулярной основе проходят бесплатные тематические вебинары. Так, 23 мая в 19:30 состоится онлайн-мероприятие «Душевно поговорили». Вебинар будет полезен тем, кто хочет научиться искусству общения. Вместе с психологом участники обсудят, от чего зависит эффективная коммуникация, поговорят о том, как создать зону комфорта в диалоге.