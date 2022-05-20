Как перестать командовать близкими

Быть руководителем и женой сложно, ведь переключаться между ролями нужно ежедневно, чтобы не травмировать любимую семью.

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Балансировать между семьей, материнством, карьерой — задача для настоящего фокусника и волшебника. Но справляться с ней должны обычные женщины. Особенно сложно приходится тем, кто руководит собственным бизнесом или занимает серьезную должность: ежедневно им приходится превращаться из строгой начальницы в нежную жену и маму. А получается это не всегда легко: часто роль босса мы переносим и на семейную жизнь.

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От этого страдают все — супруг чувствует себя ненужным и подавленным, а дети со страхом ждут возвращения с работы суровой мамы.

Чтобы избавиться от синдрома босса дома, стоит следовать нескольким правилам, которые рекомендуют психологи и тренеры личностного роста.

Время, чтобы переключиться

Человек, в отличие от компьютеров и смартфонов, не может перейти из одного режима в другой за пару секунд. Нам нужно время, чтобы «выключить» мысли о проектах и перестроиться. Поэтому позвольте себе побыть в тишине какое-то время после офиса: прогуляйтесь пешком, заедьте в кофейню и съешьте десерт в одиночестве, посидите на скамейке в ближайшем парке.

Главное правило — в этот момент не отвечайте на рабочие вопросы. Слушайте музыку, почитайте книгу. Всего полчаса достаточно, чтобы дать мозгу передышку и с новыми силами приступить к другим обязанностям.

Быть актрисой нескольких ролей

Перевоплощаться приходится не только артистам, ведь у каждого человека несколько социальных ролей. Почему бы не представить, что вы — голливудская звезда, занятая в нескольких проектах, для каждого из которых есть свое время и место. Например, входя в квартиру, перевоплощайтесь в нежную жену, а переступая порог офиса, включайте строгую начальницу.

Если помнить, что все эти роли — часто вашего большого спектакля, сохранять спокойствие дома будет гораздо проще. Кроме того, помочь может какой-либо атрибут или аксессуар. Заведите домашнюю обувь, которая очень вам нравится, и твердо обещайте, что, оказываясь в ней, вы не произносите фраз повелительным тоном.

Сократить контроль

Учиться делегировать непросто, к тому же на работе часто нужно контролировать каждую мелочь, иначе что-то обязательно пойдет не так. Но домочадцы в таком «всевидящем оке» точно не нуждаются. Попросите их помогать вам с бытом и объясните, что очень доверяете. Тогда дети станут более самостоятельными, а муж — ответственным.

Душевные разговоры

Отличие близких связей от рабочих в откровенных, душевных разговорах. Когда эта часть обычной жизни пропадает, в семье наступает тяжелый период. Выделяйте время пообщаться с супругом и детьми, чтобы знать о них больше. Тогда вам сложнее будет командовать родными людьми.

Отказ от многозадачности