Как быстро справиться со вспышками гнева

"Первый раз ты должен замолчать и услышать в пространстве хотя бы пять звуков. И ты волей-неволей начинаешь успокаиваться. После этого фокус внимания переносится на себя и свои ощущения. Тут задача понять, что происходит внутри и определить тоже пять чувств. После этого нужно найти пять предметов красного цвета в окружающем пространстве. Мы пытаемся замедлиться, чтобы не взорваться",