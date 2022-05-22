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1 час назад

Психолог посоветовала стратегию поддержки потерявшего работу супруга

Мослентаиещё 1

Семейный психолог Светлана Ладейщикова рассказала, как пережить ситуацию, когда один из супругов потерял работу. Советы по поддержке партнера специалист дала в разговоре с «Мослентой».

Психолог рассказала, как поддержать потерявшего работу супруга
Фото: МослентаМослента

Эксперт подчеркнула, что в кризисный момент близкому человеку, оставшемуся без работы, требуется внимание и участие.

«Не стоит гнобить супруга и рассказывать, какой он неудачник. Спросите, чем вы можете ему помочь, дайте ему выдохнуть, попробуйте вместе найти вариант решения ситуации. Но в то же время не стоит скатываться в жалость, сидеть рядом и горевать»,

— обозначила стратегию поведения психолог.

«Переживая непростую ситуацию, человек может стать раздражительным. Дайте ему возможность побыть самому с собой»,

— посоветовала Ладейщикова. При этом, если безработный супруг тяжело переносит кризис и становится зачинщиком конфликтов, не стоит «ходить на цыпочках» и бояться его спровоцировать.

«Стремление любой ценой избежать ссоры ведет к тому, что вторая сторона распускается. Лучше попытайтесь вернуть близкого человека к реальности»,

— отметила специалист.

Психолог напомнила, что поддерживающей стороне также стоит не забывать о себе. Помогая партнеру, нужно сохранять собственную психологическую стабильность.

«Посмотрите, сможет ли семья прожить на вашу зарплату и как долго. Если вы не работаете, то задумайтесь о начале карьеры. В подобных непростых ситуациях многое меняется, возможно, семье понадобится ваш вклад»,

— заключила Ладейщикова.

Психология,
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