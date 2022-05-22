Психолог рассказала, как поддержать потерявшего работу супруга

Семейный психолог Светлана Ладейщикова рассказала, как пережить ситуацию, когда один из супругов потерял работу. Советы по поддержке партнера специалист дала в разговоре с «Мослентой».
Эксперт подчеркнула, что в кризисный момент близкому человеку, оставшемуся без работы, требуется внимание и участие.
«Не стоит гнобить супруга и рассказывать, какой он неудачник. Спросите, чем вы можете ему помочь, дайте ему выдохнуть, попробуйте вместе найти вариант решения ситуации. Но в то же время не стоит скатываться в жалость, сидеть рядом и горевать»,
— обозначила стратегию поведения психолог.
«Переживая непростую ситуацию, человек может стать раздражительным. Дайте ему возможность побыть самому с собой»,
— посоветовала Ладейщикова. При этом, если безработный супруг тяжело переносит кризис и становится зачинщиком конфликтов, не стоит «ходить на цыпочках» и бояться его спровоцировать.
«Стремление любой ценой избежать ссоры ведет к тому, что вторая сторона распускается. Лучше попытайтесь вернуть близкого человека к реальности»,
— отметила специалист.
Психолог напомнила, что поддерживающей стороне также стоит не забывать о себе. Помогая партнеру, нужно сохранять собственную психологическую стабильность.
«Посмотрите, сможет ли семья прожить на вашу зарплату и как долго. Если вы не работаете, то задумайтесь о начале карьеры. В подобных непростых ситуациях многое меняется, возможно, семье понадобится ваш вклад»,
— заключила Ладейщикова.