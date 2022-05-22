Психолог рассказала, как поддержать потерявшего работу супруга

«Не стоит гнобить супруга и рассказывать, какой он неудачник. Спросите, чем вы можете ему помочь, дайте ему выдохнуть, попробуйте вместе найти вариант решения ситуации. Но в то же время не стоит скатываться в жалость, сидеть рядом и горевать»,