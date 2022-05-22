Почему эгоистом быть полезно: отвечает эксперт

Кто такие эгоисты и почему важно все-таки думать не только о других, но и о себе, рассказываем в материале «Рамблера».
Эксперт отмечает, что есть еще одна грань, которая касается эгоизма. Эгоистами также называют людей, которые отказываются выполнять что-либо за других. По словам Сысоевой, в таком случае даже хорошо, что человек эгоист. Он может разорвать токсичные отношения, в которых ему плохо, которые истощают его организм.
«Паразитирование истощает и тех, кто «сидит на шее», так как такие люди не развиваются, не получают уроки жизни в полном объеме, не нарабатывают необходимый опыт и деградируют. И в этом случае позиция эгоизма будет очень правильной для обеих сторон»,
— подытожила Сысоева.