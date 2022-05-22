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1 час назад

Почему эгоистом быть полезно: отвечает эксперт

Мира Маркина
Вероника Петровна Сысоеваэксперт

Кто такие эгоисты и почему важно все-таки думать не только о других, но и о себе, рассказываем в материале «Рамблера».

Почему эгоистом быть полезно: отвечает эксперт
Фото: Кадр из фильма "Монте-Карло"Кадр из фильма "Монте-Карло"
Многие имеют убеждение, что эгоистом быть плохо. Но на самом деле эгоисты — это люди, которые о себе заботятся, любят себя. И это никак не связано с тем, насколько человек заботится о других и думает о них. Эгоизм — это состояние, когда человек заботится о себе и, следовательно, находится в форме (и это я сейчас не только про физическую). А если человек находится в ресурсе и гармонии с собой, он может абсолютно все: помогать другим, если захочет, приносить людям пользу в глобальном смысле, быть опорой для своих близких и дальше по списку. Важно отделять это от заблуждения, мол, что о себе заботиться не нужно, а нужно всю энергию отдавать другим людям, минуя заботу о себе. Это ограничивающие убеждение, которое нужно искоренять, так как оно мешает и самому быть в форме, и помогать другим. И, кстати, если нет желания отдавать другим, — это тоже ограничивающая программа, ограничивающее убеждение, которое нужно прорабатывать. Поэтому здесь должен быть баланс.
Вероника Петровна Сысоева
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
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Эксперт отмечает, что есть еще одна грань, которая касается эгоизма. Эгоистами также называют людей, которые отказываются выполнять что-либо за других. По словам Сысоевой, в таком случае даже хорошо, что человек эгоист. Он может разорвать токсичные отношения, в которых ему плохо, которые истощают его организм.

«Паразитирование истощает и тех, кто «сидит на шее», так как такие люди не развиваются, не получают уроки жизни в полном объеме, не нарабатывают необходимый опыт и деградируют. И в этом случае позиция эгоизма будет очень правильной для обеих сторон»,

— подытожила Сысоева.

Психология,Межгосударственный авиационный комитет,
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