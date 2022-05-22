Почему эгоистом быть полезно: отвечает эксперт

Многие имеют убеждение, что эгоистом быть плохо. Но на самом деле эгоисты — это люди, которые о себе заботятся, любят себя. И это никак не связано с тем, насколько человек заботится о других и думает о них. Эгоизм — это состояние, когда человек заботится о себе и, следовательно, находится в форме (и это я сейчас не только про физическую). А если человек находится в ресурсе и гармонии с собой, он может абсолютно все: помогать другим, если захочет, приносить людям пользу в глобальном смысле, быть опорой для своих близких и дальше по списку. Важно отделять это от заблуждения, мол, что о себе заботиться не нужно, а нужно всю энергию отдавать другим людям, минуя заботу о себе. Это ограничивающие убеждение, которое нужно искоренять, так как оно мешает и самому быть в форме, и помогать другим. И, кстати, если нет желания отдавать другим, — это тоже ограничивающая программа, ограничивающее убеждение, которое нужно прорабатывать. Поэтому здесь должен быть баланс.

Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®