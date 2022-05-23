Наслаждение болью: как наша теневая сторона влияет на секс

В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсуждаем нашу тень и немного поговорим про БДСМ. Тень — это часть личности, отвергаемая человеком. Однако она все равно оказывает на нас сильное воздействие.

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Если тень не принимать и не работать с ней, то она может проявляться необычными образами, например, агрессией, чрезмерным стыдом или сексуальной распущенностью. Подавляемые части нас отвечают за идеи, инстинкты, импульсы, слабости, желания, извращения и постыдные страхи.

Таймкод:

0.57 — Как расти в кризис, если все вокруг в шоке

10.25 — Что может помочь человеку выживать сейчас

17.30 — Как искать связи в мире, когда мир разделился на «свой» и «чужой»

21.50 — Почему городские жители запирают в себе агрессию, и к чему это приводит

27.10 — Может ли секс помочь разместить свою теневую сторону личности экологично

37.10 — Что именно составляет теневую сторону личности

40.10 — Всегда ли нас раздражает в других то, что мы не принимаем в себе

46.00 — Что такое БДСМ и зачем он нужен

53.15 — Как практики БДСМ могут помочь проработать травмы

58.26 — Как понять, что тебе нужно попробовать себя в БДСМ

1.04.35 — История про Мишеля Фуко и обретение внутренней свободы, когда внешних свобод становится меньше

1.08.15 — БОНУС

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий