Почему в критической ситуации нужно продолжать привычную жизнь

Кризисная ситуация нередко вызывает ступор, желание окуклиться и изолироваться от внешнего мира. Кажется, что привычные действия потеряли всякий смысл, а потому делать ничего не хочется. Как вернуть свою жизнь в нормальное русло и почему это обязательно нужно сделать, рассказывает психолог Юлия Столярова.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Юлия Столярова — бизнес-психолог, наставник предпринимателей и владельцев компаний.

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С чем бы ни была связана кризисная ситуация, она всегда становится тем самым периодом, который сопровождается переменами. Это момент, в который особенно важно сделать правильный выбор, пойти по правильному пути. И это будет возможно только в том случае, если внутри нас будет баланс. Критическая ситуация приводит к тому, что наше внутреннее равновесие нарушается. Реагируя на нее, мы можем ощутить целую гамму эмоций — агрессию, злость, напряжение, грусть, опустошение. Эти чувства жили в нас и ранее, но в обычной жизни мы просто не осознавали их присутствия. Стрессовые события обнажают их, выводят эти чувства наружу. Это непросто признать, но любая кризисная ситуация — подходящий момент для того, чтобы обратить внимание на чувства, страхи, программы и проработать их. В нормальной жизни они спрятаны глубоко внутри и не выходят наружу, а в период кризиса оказываются на поверхности — их можно легко взять в работу и вырасти в новое состояние, попасть в новую точку, где вас будут ждать новые возможности.

Как паника влияет на нас и наше тело?

Когда тревожные новости поступают одна за другой, а в социальных сетях одно сообщение сменяется другим — не менее волнительным, мы часто обнаруживаем себя за многочасовым чтением этих сводок. Мы тратим на это время, а сам процесс опустошает и выматывает.

Совсем не значит, что нужно полностью игнорировать мировую повестку, но важно противостоять этому, не давать этой массовой панике увлечь вас, не подпитывать свою панику в круглосуточном режиме. Спросите себя, можете ли вы хоть как-то повлиять на то, что происходит? В большинстве случаев ответ будет отрицательный: многие вещи находятся вне вашего контроля. А это значит, что не имеет смысл концентрироваться на них, тратить на это свою энергию и свой ресурс. Сделайте паузу и направьте свои силы на то, на что вы действительно можете повлиять. Взвешенное решение будет куда более верным и своевременным, оно принесет гораздо больше пользы вам и вашим близким, чем панические настроения. Найденный баланс позволит увидеть вам, что еще стоит сделать, в какую сторону двигаться. Страх и паника неизбежны, они будут накатывать — в эти периоды особенно важно прислушиваться к себе и своим ощущениям. Обращайте внимание на то, какие эти чувства, где они локализованы, как меняют ваше тело прямо сейчас: так вы сможете заметить зажимы, спазмы, учащенное дыхание и повышенный пульс. Наблюдайте за собой и за тем, где и как импульсы проявляются.

Как мы и наше тело реагируем на опасность?

Нападение: такая реакция характерна для тех, кто привык все контролировать. В ответ на стресс поднимается чувство агрессии, а виноватым, в том случае, если рушится весь мир, может быть назначен кто угодно. Гораздо лучше эту энергию пустить не на злость и ярость, а направить в конструктивное русло. Замирание: реакция, присущая людям, склонным к тревожности. Хочется сбежать, закрыться от всего мира, сидеть неподвижно и почти не дышать. Обычная жизнь кажется ненужной, а привычные дела — бессмысленными. Лучшая стратегия в этой ситуации — расслабиться, прийти в состояние равновесия, затем вновь двигаться в привычном темпе. Избегание: не в силах справиться со стремительно меняющейся реальностью, люди могут стремиться убежать — с помощью виртуального мира, просмотра сериалов, любимого хобби, переедания, алкоголя. Мы все разные и реагируем на стрессовые события по-разному — ни одна реакция не является единственно верной.

Как справиться с тревожностью?

Чем лучше наш контакт с телом, тем лучше мы будем контролировать наши эмоции и тем меньше мы будем поддаваться панике. Лучшее состояние для нас и нашего тела — стабильность, а перемены и стресс провоцируют зажимы и напряжение, те самые рептильные реакции, которые мешают нам выйти «из штопора», двинуться из критической точки в нужном направлении. В том случае, если вы в безопасности, то не нужно бояться проявления своих чувств — той самой ярости и агрессии. Реакция замирания еще сильнее заморозит их, вызовет напряжение и потребуется немало сил, чтобы расслабить тело вернуть его к обычной жизни.

Что я думаю об этой ситуации?

Что я чувствую, когда я думаю об этом?

Что хочет мое тело, когда я это чувствую? Важно научиться слушать и слышать свое тело, сделать так, чтобы оно поверило в то, что у вас есть с ним контакт. Это получится не сразу, особенно, если в течение долгих лет его импульсы игнорировались, но это вполне реально. Попробуйте несложное упражнение, которое поможет найти равновесие, снять тревожность и успокоиться. Вслух задайте себе несколько вопросов и ответьте на них ясно и четко, дышите глубоко и свободно.