Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
3 часа назад

Психолог дал главный совет, как никогда не болеть

Вечерняя Москва

Психолог и блогер Марк Бартон рассказал, как настроить себя, чтобы никогда не болеть.

Психолог дал главный совет, как никогда не болеть
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он напомнил, что за состояние здоровья в организме человека отвечает иммунитет, однако в наших силах сделать иммунный ответ на тот или иной недуг сильнее.

— Для этого нужно заниматься спортом, дыхательными практиками, принимать контрастный душ. Но со стороны психики нам нужно, в первую очередь, обратить внимание на наше окружение, которое может влиять на настроение, и на работу. Если эти факторы негативно сказываются на вашем эмоциональном состоянии, то нужно что-то менять, — объяснил врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Психолог отметил, что из-за стресса у людей могут возникать серьезные заболевания, в том числе онкология или бесплодие, однако после того, как эмоциональный фон человека приходит в норму, у многих из них наступает выздоровление.

— Вопрос любой болезни заключается в осознанности: ее нужно понять и осознать. Если человек этого не сделает, не проведет анализ и не поймет, что влияет на психику, раз болезнь возникла, то выздоровление будет идти тяжелее, — считает эксперт.

Клинический психолог Полина Тур рассказала о техниках, которые помогут справиться со вспышками агрессии. По ее словам, важно в момент злости попытаться сконцентрироваться на чем-то другом, отвлечь внимание, чтобы понизить градус агрессии.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители