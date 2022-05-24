Ошибки мышления, мешающие карьерному росту

Когнитивно-поведенческий психолог Наталья Косторных рассказала об ошибках мышления, которые мешают человеку расти в профессии.

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В беседе с «Москвой 24» она привела пример: сотрудник автоматически отсеивает все положительные моменты, оставляя в фокусе внимания лишь отрицательные, преувеличивая негатив.

Другая ошибка — делать неверные обобщения и считать, что одна неудача не даёт шанса пытаться дальше.