Действенные способы перестать заедать тревогу и стресс

Действенные способы перестать заедать стресс и тревогу «Мосленте» назвала психолог-расстановщик Юлия Хадарцева.
Эксперт объяснила, что проблема переедания в период нестабильности уходит своими корнями в детство: для многих с малых лет еда становится способом успокоения.
«Когда в младенчестве нам было плохо, мама прикладывала нас к груди, давала соску или сушку. В такие моменты нам становилось легче. Спустя годы мы снова можем начать обращаться к еде для борьбы со стрессом»,
— говорит она.
Если у взрослого человека есть сложности и с поддержкой извне, и с внутренней опорой, пища может превратиться в успокоительное. Хадарцева уточнила, что в детстве главной опорой для ребенка являются любящие его родители. Если взрослый не ощущает любви, он начинает есть, пытаясь компенсировать нехватку. Для решения проблемы психолог рекомендует пообщаться с родителями, попросив у них помощи и поддержки.
«Второй способ справиться с пищевым пристрастием — уйти из дома и не находиться возле пунктов питания. Прогуляйтесь, подышите свежим воздухом — так вы сможете хотя бы некоторое время не думать о еде и выйти из стресса»,
— продолжает эксперт.
Еще один способ избавиться от навязчивого желания заесть стресс — переключение внимания на себя. Можно пойти в спортзал, к косметологу или на массаж.