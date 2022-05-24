Действенные способы перестать заедать тревогу и стресс

«Когда в младенчестве нам было плохо, мама прикладывала нас к груди, давала соску или сушку. В такие моменты нам становилось легче. Спустя годы мы снова можем начать обращаться к еде для борьбы со стрессом»,

Если у взрослого человека есть сложности и с поддержкой извне, и с внутренней опорой, пища может превратиться в успокоительное. Хадарцева уточнила, что в детстве главной опорой для ребенка являются любящие его родители. Если взрослый не ощущает любви, он начинает есть, пытаясь компенсировать нехватку. Для решения проблемы психолог рекомендует пообщаться с родителями, попросив у них помощи и поддержки.