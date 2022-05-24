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1 час назад

Действенные способы перестать заедать тревогу и стресс

Мослентаиещё 1

Действенные способы перестать заедать стресс и тревогу «Мосленте» назвала психолог-расстановщик Юлия Хадарцева.

Действенные способы перестать заедать тревогу и стресс
Фото: МослентаМослента

Эксперт объяснила, что проблема переедания в период нестабильности уходит своими корнями в детство: для многих с малых лет еда становится способом успокоения.

«Когда в младенчестве нам было плохо, мама прикладывала нас к груди, давала соску или сушку. В такие моменты нам становилось легче. Спустя годы мы снова можем начать обращаться к еде для борьбы со стрессом»,

— говорит она.

Если у взрослого человека есть сложности и с поддержкой извне, и с внутренней опорой, пища может превратиться в успокоительное. Хадарцева уточнила, что в детстве главной опорой для ребенка являются любящие его родители. Если взрослый не ощущает любви, он начинает есть, пытаясь компенсировать нехватку. Для решения проблемы психолог рекомендует пообщаться с родителями, попросив у них помощи и поддержки.

«Второй способ справиться с пищевым пристрастием — уйти из дома и не находиться возле пунктов питания. Прогуляйтесь, подышите свежим воздухом — так вы сможете хотя бы некоторое время не думать о еде и выйти из стресса»,

— продолжает эксперт.

Еще один способ избавиться от навязчивого желания заесть стресс — переключение внимания на себя. Можно пойти в спортзал, к косметологу или на массаж.

Психология,
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