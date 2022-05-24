Раскрыт феномен популярности «Макдоналдса» у россиян

Феномен популярности сети ресторанов «Макдоналдс» у россиян объяснила «Мосленте» психолог, преподаватель эмоционально-образной терапии Светлана Ладейщикова. По ее словам, особое отношение к этим точкам общепита чаще проявляется у поколения людей, чья юность пришлась на первые постсоветские годы.

Фото: Мослента Мослента

«Изначально западный фастфуд был символом связи с неким большим миром. Страна находилась за железным занавесом, и открытие "Макдоналдса" в 1992 году дало людям чувство, что они немножко как будто бы американцы. Мы ощутили себя современными и приобщенными», — пояснила Ладейщикова.

По ее словам, этому чувству способствовал и необычный стандартизированный вкус еды в «Макдоналдсе». Бигмаки, картошка и чизбургеры, по задумке создателей сети, должны были быть одинаковыми во всех странах.

Сеть ресторанов много лет после открытия оставалась молодежным доступным местом встречи, добавила психолог. В какой-то момент «Макдоналдс» вошел в привычный быт многих россиян.

«Сейчас произошла смена парадигмы. А любые изменения всегда фрустрируют людей. Они как будто возвращаются в свое советское прошлое, лишаются чего-то. Перемены, как правило, страшат», — рассказала Ладейщикова.

Кроме того, эмоциональную заряженность вокруг дискуссий о российском «Макдоналдсе» специалист связывает со страхом неизвестности.