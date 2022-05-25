Почему снятся кошмары и как от них избавиться

Психолог Александр Коридзе рассказал, что может стать причиной ночных кошмаров, и объяснил, как с ними справиться.
Среди причин страшных снов он назвал серьезные жизненные ситуации, которые давят на психическое состояние человека, стресс, а также такие болезни, как посттравматическое стрессовое расстройство, биполярное расстройство, депрессия или шизофрения.
По словам эксперта, кошмары по ночам могут также провоцировать некоторые медицинские препараты, проблемы с сердечно-сосудистой системой, переедание перед сном или просмотр фильмов ужасов.
Коридзе порекомендовал разобраться с типом своего кошмара. Например, если героем сна становится конкретный человек, то стоит с ним связаться, чтобы удостовериться в его здоровье. При отсутствии такой возможности можно представить разговор с ним.
Также психолог назвал эффективным метод психотерапии Френсина Шапиро.
— Для этого нужно просто представить объект, который вас тревожит, и начать определенным образом двигать глазами,
— пояснил он.
Справиться со страшными сновидениями помогут физические упражнения или хобби, которые снизят уровень стресса, отслеживание тревожных мыслей, соблюдение режима сна и исключение переедания накануне отхода в кровать, пишет Pravda.Ru.