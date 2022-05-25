Психолог назвала эффективную методику по прощению обидчиков

Психолог и преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко рассказала, почему нужно прощать обидчиков и как это сделать, если сил простить нет. В интервью для Доктор Питер она назвала эффективную методику, которая поможет отпустить обиду в четыре шага.

Психолог отмечает, что прощение — это не избавление человека от наказания за плохой поступок, а в первую очередь, разрешение самому себе перерасти причиненную боль. При этом Пономаренко дополнила, что если простить обидчика не получается, то это нормально и испытывать вину за это не нужно.

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«Ни в коем случае нельзя заставлять человека прощать обидчика. Не нужно убеждать: "Как же так? Надо простить!". Тем более, не нужно никаких эзотерических подходов о том, что нужно отпустить обиду. Если человек не готов прощать, значит он не должен этого делать. И никакого чувства вины за это испытывать не стоит»,

— заявила она.

Для тех же, кто устал жить с обидой в сердце, рад ее отпустить, но не знает как, психолог поделилась эффективной методикой из четырех шагов. На первом шаге необходимо оценить нанесенный обидчиком ущерб и то, как отразились его действия на жизни, а на втором решить — готовы простить это или нет.

«Сомневаетесь — можно выписать за и против. Видите, что прощение изменит жизнь в лучшую сторону, — прощайте, но только не в угоду другим людям»,

— отметила психолог.

На третьей фазе, именуемой психологом «фазой работы», предлагается поразмыслить, в каких условиях вырос тот, кто нанес обиду и проанализировать, могло ли это повлиять на его действия.

«Это не оправдывает обидчика, а только объясняет его действия. Эта фаза проходит у всех по-разному, и желательно проходить ее со специалистом»,

— сообщила Пономаренко.

На финальном шаге нужно увидеть возможности для роста.

«Здесь опять же можно спросить себя, какие преимущества вы получите от прощения, как изменится ваше эмоциональное состояние. Может быть, вы станете по-другому смотреть на мир, ваша жизнь станет ярче и проще, когда простите. Но это все индивидуально. В любом случае выбор за вами»,