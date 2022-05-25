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42 минуты назад

Успеть до лета: что еще сделать этой весной

Мира Маркина

Лето уже не за горами (до него осталось меньше недели), а вам кажется, что вы не успеваете подготовиться к сезону открытой обуви, купальников и коротких платьев? «Рамблер» собрал список дел, которые вы ещё успеете сделать до июня.

Успеть до лета: что еще сделать этой весной
Фото: Кадр из фильма "Лето.Одноклассники.Любовь"Кадр из фильма "Лето.Одноклассники.Любовь"
  • Насладиться коктейлями и легкими закусками на открытой террасе кафе или ресторана в компании подруг;
  • Сходить на пикник или пожарить шашлыки на природе (вдруг вы на майских праздниках были заняты более важными вещами), ловя робкие лучи солнца на лице;
  • Посетить выставку, на которую вы давно мечтали попасть, или сходить с семьей в музей, в котором не были сто лет;
  • Решиться на восковую эпиляцию или шугаринг (чем не повод гордиться собой и не история для круга близких подруг);
  • Отпроситься у начальника в отпуск и спланировать отдых у воды (это может быть необязательно океан или даже море);
  • Оторваться (где выбирайте сами) с друзьями в крайние весенние выходные;
  • Рвануть одной или в компании на несколько дней в другой город (даже если он находится всего в 10 километрах от вашего);
  • Прокатиться со второй половинкой на машине (а для романтиков можно и на трамвае) по ночному городу;
  • Порадовать себя: это может быть как круассан с миндалем на завтрак, так и новое платье, которое выгодно подчеркнет вашу фигуру;
  • Сводить детей (или племянников) в зоопарк, парк аттракционов или просто прогуляться с ними в лесу;
  • Составить список планов на лето, написать, о чем вы мечтаете, чего хотели бы попробовать. Писать лучше от руки, ставить конкретные цели и определять для их достижения определенный временной отрезок;
  • Открыть купальный сезон (если это возможно, конечно), как минимум, помочив ноги в каком-нибудь водоеме (хорошо бы, чтобы это был не фонтан на центральной площади вашего города).

Почему так важно обращать внимание именно на такие мелочи? Потому что именно в них и заключается ваша жизнь. Из маленьких, на первый взгляд незаметных событий складываются дни, недели и месяцы. Не оставляйте себя и свои желания на потом, дышите сейчас, радуйтесь сейчас, действуйте сейчас. Как нам кажется, потом вы скажете спасибо за то, что ставили себя на первое место, позволяли себе чуть больше, чем принято, и просто жили в полную силу.

Психология,
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