Успеть до лета: что еще сделать этой весной

Лето уже не за горами (до него осталось меньше недели), а вам кажется, что вы не успеваете подготовиться к сезону открытой обуви, купальников и коротких платьев? «Рамблер» собрал список дел, которые вы ещё успеете сделать до июня.

Почему так важно обращать внимание именно на такие мелочи? Потому что именно в них и заключается ваша жизнь. Из маленьких, на первый взгляд незаметных событий складываются дни, недели и месяцы. Не оставляйте себя и свои желания на потом, дышите сейчас, радуйтесь сейчас, действуйте сейчас. Как нам кажется, потом вы скажете спасибо за то, что ставили себя на первое место, позволяли себе чуть больше, чем принято, и просто жили в полную силу.