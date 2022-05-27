Россиянам перечислили признаки деградации личности

Психолог-консультант и член международной организации IPACT Вероника Тюрина перечислила россиянам признаки деградации личности. В интервью для «Доктор Питер» она объяснила, как у опустившегося человека меняется внешний вид, окружение и привычки.

Психолог заявила, что необходимость постоянно развиваться в человеке заложена эволюционно. Поэтому, считает она, если в какой-то момент движение на пути становления личности задерживается или вовсе идет вспять — начинается деградация.

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Первым настораживающим признаком она назвала равнодушие к своему внешнему виду.

«Появляется патологический "пофигизм" на то, помыты ли волосы, расчесаны ли они, опрятна ли одежда. Человеку становится все равно, дырявые ли джинсы он надевает, он может неделями ходить в одной и той же одежде», — описала психолог.

Также она отметила, что деградирующий человек теряет интерес к миру и с каждым днем все больше погружается в апатию и уныние.

Тюрина объяснила, что у деградирующего человека обостряется эгоцентризм, и он начинает вести себя как инфантильный ребенок.

«Включается состояние "недовольного капризного ребенка", которое в целом выражает регрессивное поведение, где также ярко выражен инфантилизм и безвольная безответственная позиция», — сообщила она.

Сужение круга интересов и потребностей — еще один признак, выдающий деградирующую личность.

«Человек будто надевает шоры, чтобы не видеть окружающий мир и людей. Он начинает сторониться социума, избегать встреч со знакомыми. Крайняя степень — это потеря связи с реальностью и уход в иллюзорный мир, что типично для шизофренического расстройства», — предупредила Тюрина.

Среди прочих признаков психолог назвала появление у человека навязчивых повторяющихся ритуалов: прогулки только по одному маршруту, просмотр одних и тех же фильмов по кругу, выполнение одних и тех же, зачастую бессмысленных действий, перед выходом из дома. И, наконец, признак, который может быть как причиной, так и следствием деградации, — уход в зависимости, чаще от алкоголя и сигарет.

Тюрина призвала всех, кто замечает эти признаки у себя, обратиться за психологической помощью.