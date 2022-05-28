Как наука опровергает заблуждения о моногамии и власти гормонов

Как зарождался миф

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Тема женской сексуальности перестала быть табуированной и вызывающей чувство неловкости при обсуждении. Однако вокруг нее по-прежнему существует множество мифов и стереотипных убеждений, которые не соответствуют действительности. «Лента.ру» вместе с экспертами постаралась разобрать и опровергнуть самые распространенные из них.

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Постулат о том, что приличная женщина не получает удовольствия от секса, зародился в XIX веке и прочно укоренился в умах людей на долгие годы. Психиатр Рихард фон Крафт-Эбинг в научном труде 1886 года о психопатологии сексуальности, прямо заявлял:

«Извращением — при существующей возможности естественного полового удовлетворения — необходимо считать всякое проявление полового инстинкта, не соответствующее целям природы, то есть размножению».

Историк Тереза О’Нил, занимающаяся изучением нравов викторианской эпохи, в предисловии к книге «Руководство по сексу, манерам и премудростям замужества для викторианской леди» объясняет: в те времена основной миссией женщины в браке считалось рождение детей, а любое «чрезмерное возбуждение» вследствие «скопления нервной силы» может привести к катастрофическим последствиям для здоровья. Например, к безумию, слепоте или даже смертельным травмам.

Только начавшаяся в ХХ столетии сексуальная революция смогла изменить представления людей и специалистов о женской сексуальности и физиологии. В XXI веке эта сфера жизни женщины стала объектом особенно пристального внимания, что в дополнение к старым предрассудкам породило новые стереотипы. Но, к счастью, наука шагнула далеко вперед и доказала, что многие из них не имеют ничего общего с реальностью.

Женщины по своей природе моногамны

Это заблуждение возникло из идеи, что женщина создана для того, чтобы рожать детей от мужа и быть верной хранительницей очага. Однако, согласно результатам исследования ученых, опубликованным в Journal of Sex & Marital Therapy в 2012 году, сексуальное влечение к постоянному партнеру у женщин может пропадать даже раньше, чем у мужчин. Специалисты объясняют это как гормональными изменениями, так и тем, насколько комфортно и уверенно женщина ощущает себя в отношениях.

«Эволюция не создала людей однолюбами, и в истории человечества понятие «моногамия» появилось довольно поздно. В период Античности отношения между представителями обоих полов были, мягко говоря, свободными. У многих народов праздники сопровождались оргиями. Яркий тому пример — древнеримский праздник луперкалии. Отдельно стоит отметить служительниц различных культов. Например, вакханки были предельно свободны в выборе партнеров и их количестве, гетеры вели независимый образ жизни — в общем, примеров много, и все они не подразумевают женскую моногамию»?

— Олег Долгицкий,

медицинский психолог, судебный-эксперт психолог.

По словам Марины Волынец, психолога-сексолога, гештальт-терапевта со стажем более 12 лет, нет ни одного научного исследования, которое доказывало бы, что женщины моногамны. Есть только теории. Но важно понимать, что человек — существо разумное, и хотя за любую потребность, в том числе сексуальную, отвечает головной мозг, лишь сознание принимает решение, удовлетворять ее или нет.

Женщинам нужно много времени, чтобы возбудиться

Это утверждение опровергает исследование ученых, проведенное в 2007 году, согласно которому с точки зрения физиологии мужчинам и женщинам необходимо одинаковое количество времени, чтобы возбудиться. Однако для женщин действительно существует ряд тормозящих этот процесс факторов, среди которых, как утверждают ученые, главное место занимает психологический дискомфорт. О том, что тормозит процесс возбуждения именно психология, а не физиология, рассказывает и американский секс-педагог и автор ряда научных публикаций Эмили Нагоски. В своей книге «Как хочет женщина» она подробно разбирает суть термина «нонконкордантность», который описывает состояние несовпадения реакции тела человека с его внутренним желанием. И в отличие от мужчин, у которых генитальный ответ совпадает с персональным ощущением возбуждения на 50 процентов, у женщины конкордантность составляет всего 10 процентов. Автор подчеркивает, что возбуждение происходит в голове, а не в гениталиях, потому женщине для запуска этого процесса нужно не большое количество времени, а правильный контекст, позитивный эмоциональный фон и доверие.

Медицинский психолог Олег Долгицкий объясняет, что сексуальность женщины ограничена огромным количеством запретов, и чтобы их обойти, ей может потребоваться значительно больше времени, чем мужчине. Он говорит, что у многих женщин обычно существует продуманный сценарий отношений: четкое понимание места, времени, обстановки и деталей того, как они хотят заниматься сексом. И чтобы создать эти условия, мужчине может потребоваться много времени. Но когда все вводные изначально совпадают, все происходит быстро. Также в процессе возбуждения женщины важную роль играет менструальный цикл: в дни овуляции она нередко испытывает высокое половое влечение, и много времени на возбуждение не требуется.

Женщина не может достичь оргазма просто силой мысли

Ментальный оргазм — не легенда, придуманная сторонниками тантрических практик, а реальность. Это в ходе научного эксперимента доказала 33-летняя инструктор йоги из Эстонии Каролин Царски. Она добровольно согласилась пройти серию тестов, в ходе которых доводила себя до кульминации без физической стимуляции, исключительно силой мысли. Проводилось исследование под присмотром ученых, а анализы крови, взятые у женщины до и сразу после оргазма, подтвердили, что она не лжет.

«Женщина действительно вполне может испытывать оргазм без физической стимуляции эрогенных зон — например, во сне. Причем чаще всего такой оргазм будет более бурным, чем в реальной жизни во время секса»,

— Мария Селихова,

врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI.

Женщины думают о сексе меньше, чем мужчины

Мужская и женская сексуальность — разные, поэтому некорректно сравнивать, говорит Долгицкий.

«На поведение женщин социум налагает значительно больше ограничений, чем на мужчин: им запрещено сидеть с раздвинутыми ногами, нельзя одеваться слишком открыто, громко смеяться или откровенно флиртовать первыми», — говорит психолог.

Из-за этих ограничений женщины могут вытеснять из сознания мысли о сексе, то есть именно думать об интимной близости они и правда могут меньше, но при этом переживают сексуальные ощущения чаще и ярче мужчин, продолжает специалист.

«Это обусловлено как регулярными менструальными циклами, так и чувственной, эмоциональной природой женщин», — заключает он.

Врач акушер-гинеколог Мария Селихова отмечает, что женщины думают о сексе, возможно, даже больше, чем мужчины, поскольку их организм настроен исключительно на деторождение. Кроме того, женщины способны к получению оргазма в любом возрасте. У мужчин, помимо продолжения рода, есть и другие важные функции — например, защита своей территории. В более позднем репродуктивном возрасте у представителей сильной половины человечества сильно снижается уровень половых гормонов, в связи с чем они начинают меньше думать о сексе, у женщин этот процесс протекает гораздо медленнее.

ПМС превращает женщину в несносное существо

Ученые и врачи сходятся во мнении, что это утверждение сильно преувеличено. Согласно исследованию, опубликованному на сайте Департамента здравоохранения США, у подавляющего большинства женщин предменструальный синдром проявляется в легкой, часто незаметной для окружающих форме. Тяжелая форма ПМС — предменструальное дистрофическое расстройство — диагностируется лишь у 3-9 процентов женщин, а у 20 процентов предменструальный синдром протекает бессимптомно. Акушер-гинеколог с 35-летним стажем, врач высшей категории Елена Коллерова поясняет: перед менструацией у женщин происходит изменение гормонального фона (нарушение соотношения между серотонином, дофамином и мелатонином), из-за которого повышаются раздражительность, аппетит и плаксивость. Из-за задержки жидкости в организме появляются отеки, болезненность в груди и вздутие живота. Однако ПМС не делает женщину несносной: поведение в такой период во многом зависит от характера и воспитания, а также от эмоционального интеллекта. ПМС — не какое-то неконтролируемое состояние, женщина в этот период не теряет способности мыслить позитивно и работать над негативными эмоциями.

«Легче всего свалить плохое настроение, несдержанность и грубость на ПМС. Но если во всем винить синдром, то у некоторых он проявляется буквально каждый день, независимо от цикла»,

— Елена Коллерова,

акушер-гинеколог с 35-летним стажем, врач высшей категории.

После 30 лет желание заниматься сексом у женщины начинает угасать

Сексуальность женщины с возрастом действительно меняется, но не исчезает полностью. В докладе доктора Яна Лесли Шифрена, опубликованном на сайте Гарвардской медицинской школы, говорится, что снижение сексуального желания обычно связано не с возрастом, а с психологическими проблемами. При нормальных условиях женщины от 40 до 65 лет с большой вероятностью остаются сексуально активными.

«После 30 лет организм женщины вырабатывает достаточное количество эстрадиола и тестостерона, поэтому речи о снижении либидо идти не может. Скорее всего, этот миф возник потому, что в этом возрасте многие женщины уже имеют детей, которыми надо заниматься. Заботу о семье надо совмещать с работой, возникает сильная усталость, из-за этого либидо у работающих матерей снижается», — комментирует это заблуждение акушер-гинеколог Елена Коллерова.

По словам врача, многое зависит от психологического состояния женщины и ее отношений с партнером: если после 30 у нее много стрессов и пропадает желание, это серьезный повод заняться своим здоровьем — как физическим, так и психологическим. Однако считать, что снижение либидо после 30 лет происходит у каждой женщины, — большая ошибка. Естественным образом желание может снижаться после 45 лет — в период пременопаузы. Однако это тоже не правило: все зависит от баланса гормонов и индивидуальных особенностей женщины.

Секс после родов уже не тот

Психолог-сексолог, гештальт-терапевт со стажем более 12 лет Марина Волынец предупреждает, что секс после родов, безусловно, изменится, ведь в первые полгода после рождения ребенка идет процесс восстановления организма женщины. Но если после деторождения не возникло патологий, ощущения должны восстановиться. А если партнеры будут с уважением относиться друг к другу, секс даже качественно улучшится, и вариантов достижения оргазма станет больше, говорит Волынец.

После менопаузы секса нет

Крупное исследование, которое проводилось Гарвардской медицинской школой, показало, что сексуальная активность после наступления менопаузы падает: менее половины опрошенных женщин в возрасте от 57 до 73 лет заявили, что они занимаются сексом хотя бы дважды в месяц. Но ученые утверждают, что при наличии желания, естественного возбуждения и отсутствии боли при половом контакте избегать близости не стоит. Акушер-гинеколог Елена Коллерова отмечает, что после наступления менопаузы уровень гормонов падает, желание может снизиться, но верить, что сексуальная жизнь после угасания детородной функции прекращается — ошибочно и несовременно. Она поясняет:

«Причины, по которым некоторые женщины отказываются от секса после менопаузы, — гормональный дисбаланс и комплексы, что молодость и красота ушли. Из-за этого они не чувствуют себя привлекательными и ограничивают сексуальную жизнь. Но если женщина тщательно следит за здоровьем и гормональным балансом, либидо не снижается».

Женщина не может заниматься сексом только ради удовольствия — гормоны заставят ее влюбиться

Семейный психолог, психолог-сексолог Валентина Снеговая уверяет, что это очень большое заблуждение: «Из-за гормонов возникает влечение, только оно физиологическое — это потребность тела получить удовольствие. А любовь — все же потребность души. Женщина, как и мужчина, может любить человека и при этом не возбуждаться, не хотеть заниматься сексом. Если бы женщина влюблялась в каждого партнера, с которым у нее возникает интимная близость, не было бы группового секса, секс-вечеринок, экспериментов с представителями своего пола».

«Оргазмы есть при всех этих видах интимной близости, но любовь во время оргий вряд ли возникает»,

— Валентина Снеговая,

семейный психолог, психолог-сексолог.

Женщина не может передумать в процессе секса

Стереотип о том, что женщина не может сказать нет, если уже начала заниматься сексом с партнером, тесно связан с культурой насилия, которая после движения #metoo сменилась культурой активного согласия. Теперь получение информированного разрешения на секс — основа уважительного отношения между партнерами, а передумать в процессе и без последующего чувства вины за это — нормально. Сексолог Валентина Снеговая объясняет, что женщина имеет право передумать в любой момент, если ее что-то не устраивает.

«Во время секса она может получить какой-то негативный поведенческий сигнал, который убьет доверие и влечение. Это может быть неосторожно брошенная фраза, отказ предохраняться, неожиданный шлепок или попытка применить какие бы то ни было сексуальные практики без предварительной договоренности», — говорит специалист.