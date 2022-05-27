Психолог объяснила, чем так опасен трудоголизм

Трудоголизм — не самый очевидный недуг, который может привести к самым серьезным проблемам со здоровьем. Об этом аддиктивном расстройстве «Вечерней Москве» рассказала нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Что такое трудоголизм? Является ли он заболеванием?

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— Трудоголизм — это навязчивое или неконтролируемое желание работать. В какой-то момент под воздействием такого желания человек начинает работать практически постоянно, почти все его мысли занимает только работа. Таким образом он зацикливается на работе и перестает замечать свою социальную жизнь вне ее.

Как правило, подобное расстройство — это побег от социальной жизни, побег от проблем, которые в ней встречаются. Трудоголик не уделяет времени ни своей семье, ни личной жизни, ни выстраиванию отношений с людьми. Зачастую, что особенно важно, трудоголик даже не уделяет внимание своему здоровью. В приоритете у него только работа.

Формально трудоголизм не является заболеванием, так как в настоящее время не внесен в Международную классификацию болезней (МКБ). Однако трудоголизм является зависимостью, лечением которой на сложных стадиях занимаются психиатры, на более легких — психологи.

— Опасен ли трудоголизм для здоровья человека?

— Да, опасен. В какой-то момент трудоголик может забыть о том, что нужно поесть, полноценно выспаться, отдохнуть. Зачастую человек настолько одержим работой, что не обращает никакого внимания на свое здоровье. С этим недугом нужно обращаться к специалисту и в конце концов лечиться, позволяя организму восстановиться.

— Почему перерабатывать опасно?

— Когда человек работает на износ, происходит эмоциональное выгорание, идут постоянные переутомления и нервные истощения. Человек, болеющий работой, очень сильно переживает неудачи на работе и очень сильно радуется всем успехам. Получается, что он находится в такой зависимости: «похвалят, одобрят или отругают?».

В итоге из-за того что неравная система постоянно находится в состоянии перевозбуждения, наступает переистощение. Человек становится неуравновешенным, вспыльчивым, склонным к депрессивным состояниям. Вот это повышенное истощение и приводит к заболеваниям.

— Какими заболеваниями часто страдают трудоголики?

— Прежде всего трудоголизм нарушает эмоциональное состояние и приводит к эмоциональному истощению, к депрессиям. Но эта зависимость может также привести к нарушению физического здоровья. В некоторых случаях могут отмечаться проблемы с давлением, возникнуть сердечно-сосудистые заболевания и так далее.

— Нужно ли бороться с трудоголизмом? Если да, то как?

— С трудоголизмом можно и нужно бороться. Прежде всего необходимо осознать, что проблема существует. Часто родственники и близкие вовсе не замечают проблему. Они думают: «Ну вроде как человек много работает, трудится, хорошо зарабатывает, успешен. Вот и хорошо». Но крайне важно понять, не идет ли этот труд в ущерб здоровью и качеству его жизни. Если такая проблема есть, то необходимо помочь человеку ее осознать.

В этом поможет психолог. Он объяснит родственникам трудоголика, что происходит в их семейной системе, как себя вести для того, чтобы помочь своему близкому выбраться из воронки трудоголизма. Родственникам обычно рекомендуют окружить человека, страдающего трудоголизмом, заботой, больше его хвалить, восхищаться им, а также попытаться заинтересовать его жизнью вне работы.