Психолог дала советы по организации отпуска

Чтобы по-настоящему отдохнуть, недостаточно сменить одну рутинную задачу на другую. Психолог Альбина Монахова дала советы по организации летнего отпуска для полноценного отдыха.

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"Для начала решите для себя, что для вас отдых. Кому-то нравятся городские прогулки, другим важно побывать на море, ощутить морской бриз и полюбоваться закатом. Поэтому нужно научиться прислушиваться к себе и понимать собственные желания",

— отметила она в комментарии МИР 24.

Важно, чтобы человека в отпуске окружала новая непривычная среда, тогда он сможет по-настоящему переключиться и отдохнуть.

При поездке в другой город или страну необходимо первое время посвятить перестройке организма, а самое главное — ограничить доступ к информации. Не стоит в первый день после приезда в новую страну бежать на экскурсии. Стоит ограничить доступ к информации: телевизионным передачам, соцсетям и телефонным разговорам по работе.