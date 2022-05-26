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59 минут назад

Психолог дала советы по организации летнего отпуска

Вечерняя Москва

Чтобы по-настоящему отдохнуть, недостаточно сменить одну рутинную задачу на другую. Психолог Альбина Монахова дала советы по организации летнего отпуска для полноценного отдыха.

Психолог дала советы по организации отпуска
Фото: PixabayPixabay

"Для начала решите для себя, что для вас отдых. Кому-то нравятся городские прогулки, другим важно побывать на море, ощутить морской бриз и полюбоваться закатом. Поэтому нужно научиться прислушиваться к себе и понимать собственные желания",

— отметила она в комментарии МИР 24.

Важно, чтобы человека в отпуске окружала новая непривычная среда, тогда он сможет по-настоящему переключиться и отдохнуть.

При поездке в другой город или страну необходимо первое время посвятить перестройке организма, а самое главное — ограничить доступ к информации. Не стоит в первый день после приезда в новую страну бежать на экскурсии. Стоит ограничить доступ к информации: телевизионным передачам, соцсетям и телефонным разговорам по работе.

Каждому человеку приходится идти на контакт: выстраивать диалог со знакомыми и друзьями, вести дела по работе, решать насущные вопросы. Чем может помочь навык коммуникации и нужно ли его развивать, рассказал Денис Хакимов, специалист Московской службы психологической помощи.

Психология,
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