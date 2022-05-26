Психолог дала советы по организации отпуска

Чтобы по-настоящему отдохнуть, недостаточно сменить одну рутинную задачу на другую. Психолог Альбина Монахова дала советы по организации летнего отпуска для полноценного отдыха.
"Для начала решите для себя, что для вас отдых. Кому-то нравятся городские прогулки, другим важно побывать на море, ощутить морской бриз и полюбоваться закатом. Поэтому нужно научиться прислушиваться к себе и понимать собственные желания",
— отметила она в комментарии МИР 24.
Важно, чтобы человека в отпуске окружала новая непривычная среда, тогда он сможет по-настоящему переключиться и отдохнуть.
При поездке в другой город или страну необходимо первое время посвятить перестройке организма, а самое главное — ограничить доступ к информации. Не стоит в первый день после приезда в новую страну бежать на экскурсии. Стоит ограничить доступ к информации: телевизионным передачам, соцсетям и телефонным разговорам по работе.
Каждому человеку приходится идти на контакт: выстраивать диалог со знакомыми и друзьями, вести дела по работе, решать насущные вопросы. Чем может помочь навык коммуникации и нужно ли его развивать, рассказал Денис Хакимов, специалист Московской службы психологической помощи.