Почему стоит записывать сны и как это повлияет на вашу жизнь

У каждого человека есть несколько вариантов фазы сна. Сон бывает медленный, глубокий, в котором мы не видим сновидений, и быстрый сон, короткий, - как раз в нем мы видим сновидения, и запоминаем их, если просыпаемся именно в эту фазу сна. Если человек говорит, что ему не снятся сновидения, то он просто не просыпается в фазу быстрого сна. Это происходит из-за усталости и самочувствия. Чем больше человек устает, тем он крепче спит, и просыпаться в фазу быстрого сновидения у него не получается.

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Сновидения несут большое психотерапевтическое значение. Потому что во время сна с нами говорит подсознание, во сне мы встречаемся с неосознанным. В нем могут быть любые блоки, любые программы. Там же у нас живут и страхи. И очень многие придают значение содержанию сна, считая, что они имеют мистический ореол.

Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®

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Но на самом деле, если человеку снится плохой сон, это говорит о том, что у него есть какие-то страхи, что он тревожится. Это говорит о том, что есть блок в подсознании, который надо проработать.

Человеку важно анализировать сны, потому что в подсознании мы можем самостоятельно прорабатывать страхи, ограничивающие блоки и прочее. И благодаря снам, мы можем понять, что находится у нас в подсознании. И, получается, без помощи психотерапевта каждый человек может самостоятельно прорабатывать на уровне подсознания любые ограничивающие убеждения. Есть прекрасный метод: метод осознанных сновидений, и здесь как раз каждый сам во время осознанных снов занимается тем, что происходит у него в подсознании: может многое менять, переставлять, наводить “порядки”, но этому нужно обучиться у специалиста.

Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®