Чему можно научиться у домашних питомцев

Со временем питомцы становятся настоящими членами семьи, они помогают нам справляться со стрессом, учат ответственности и спокойствию. Владельцы собак точно знают, что их жизнь подчиняется строгому графику — неважно, во сколько вы легли вчера, утром пес потребует долгожданной прогулки. А кошатники со смирением относятся к тому, что их порывы нежности могут быть встречены не восторгом, а царапинами и укусами.

Психологи уверены, нам есть, чему поучиться у домашних любимцев.

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Тренируем принятие

Домашние животные любят хозяина в независимости от того, как он выглядит, сколько зарабатывает и в каком настроении сегодня находится. Достичь такой лояльности человек вряд ли может, но поучиться быть терпимее к членам семьи и друзьям все же стоит.

Радоваться простым вещам

Человеку свойственно концентрироваться на том, чего у него нет. Кажется, жизнь была бы лучше, если бы в гардеробе появилось еще одно платье, в гараже — машина классом повыше, а отпуск прошел не в Турции, а в Доминикане.

Постоянное сравнение делает нас несчастными, поэтому стоит научиться радоваться простым вещам. Посмотрите на своего питомца: он счастлив, когда поел, поиграл, добился вашего внимания. Подумайте о том, в вашей жизни множество поводов для счастья, нужно просто начать замечать их.

Правильный режим дня

И под правильным вовсе не подразумевается строгий. Видели когда-нибудь котенка, который засыпает рядом с миской? Животные следуют зову своего организма: когда хочется есть, едят, когда хочется спать, спят.

Поступаем ли мы также? Обычно мы ставим себе десятки ограничений: не отправляемся в постель, ведь все еще остались дела, отказываемся от еды, когда голодны, ради диеты. Научитесь чаще прислушиваться к своему организму и почувствуете, что стали бодрее, а некоторые неприятные симптомы исчезли сами собой.

Чуткость

Вы замечали, как кошка или собака реагируют на ваше настроение? Они могут подойти и положить голову на колени, чтобы успокоить, или не тревожить какое-то время, если вы сильно устали.

Постарайтесь научиться этому навыку у любимых питомцев: присмотритесь к тому, какое настроение у членов семьи. Может, им нужна чашка горячего чая или ласковое слово? А, может, сейчас избранник нуждается в одиночестве и личном пространстве? Умение считывать состояние близких значительно укрепит отношения.

Независимость

Конечно, речь идет о кошках. Они привязаны к владельцам и испытывают к ним нежность, но совершенно не нуждаются в постоянном присутствии своего человека рядом. В период влюбленности мы постоянно хотим находиться рядом с партнером, забывая о собственных интересах и личном пространстве.