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1 час назад

Раскрыта связь между обувью человека и его личностью

Lenta.ru

Профессиональный стилист Эмма Лайтбаун из Лондона раскрыла связь между обувью человека и его характером. Комментарий эксперта приводит The Sun.

Раскрыта связь между обувью человека и его личностью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистки, кеды американского бренда Converse выбирают разносторонние личности, которые легко адаптируются и привыкли работать в условиях многозадачности. Любителям марки Dr. Martens, в свою очередь, свойственны бунтарские черты, отметила она. При этом базовые кроссовки белого цвета разных фирм и фасонов предпочитают модные или спортивные люди, а лоферы — те, кто желает подчеркнуть свой статус.

Кроме того, женщин, которые в качестве повседневной обуви используют туфли на шпильке, Лайтбаун назвала властными и уверенными в себе. В то же время обувь на танкетке нравится дружелюбным девушкам, а вьетнамки выбирают личности, которые не обеспокоены отслеживанием трендов.

«Они не слишком беспокоятся о моде. Им вполне достаточно надеть шлепанцы по утрам», — заявила стилист.

В апреле доктор медицинских наук Моника Вассерманн и психолог-сексолог Иева Кубилюте из Великобритании раскрыли связь между цветом помады девушки и ее личностью. Так, любительницы косметического средства оранжевого цвета оптимистичны и питают страсть к путешествиям. В свою очередь, малиновый цвет говорит о страстной, смелой и уверенной натуре.

Психология,
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