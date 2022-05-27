Раскрыта связь между обувью человека и его личностью

Профессиональный стилист Эмма Лайтбаун из Лондона раскрыла связь между обувью человека и его характером. Комментарий эксперта приводит The Sun.

По словам специалистки, кеды американского бренда Converse выбирают разносторонние личности, которые легко адаптируются и привыкли работать в условиях многозадачности. Любителям марки Dr. Martens, в свою очередь, свойственны бунтарские черты, отметила она. При этом базовые кроссовки белого цвета разных фирм и фасонов предпочитают модные или спортивные люди, а лоферы — те, кто желает подчеркнуть свой статус.

Кроме того, женщин, которые в качестве повседневной обуви используют туфли на шпильке, Лайтбаун назвала властными и уверенными в себе. В то же время обувь на танкетке нравится дружелюбным девушкам, а вьетнамки выбирают личности, которые не обеспокоены отслеживанием трендов.

«Они не слишком беспокоятся о моде. Им вполне достаточно надеть шлепанцы по утрам», — заявила стилист.