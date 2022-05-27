Врач рассказала, как отличить депрессию от плохого настроения

В России отмечается рост спроса на антидепрессанты. Расходы граждан на успокоительные препараты превысили 2 млрд рублей, что вдвое больше аналогичного периода прошлого года.
«По данным ВОЗ, около 5% населения Земли страдает депрессивными расстройствами. И это не так уж и мало. В последнее время эти случаи, конечно, участились. Но о какой-то эпидемии депрессии не совсем корректно говорить»,
– заявила в эфире телеканала «МИР 24» врач-психиатр, психотерапевт клиники «РЖД- Медицина» Александра Кадрова.
Депрессия может быть вызвана биохимическими нарушениями в мозге. Бывает же, что причиной заболевания становятся какие-то события, стресс. Не стоит называть депрессией любое снижение настроения, поскольку это психическое расстройство, характеризующееся определенными симптомами. Как пояснила эксперт, к ним относятся не только мрачное состояние духа, но и психическая заторможенность, то есть замедление когнитивных процессов, и моторная заторможенность, то есть снижение продуктивности в быту. Нервозность, усталость, нарушения сна также характерны для депрессивного расстройства. Тем не менее, Александра Кадрова рекомендует не заниматься самостоятельной диагностикой, а при любых тревожных симптомах не бояться обращаться к врачу.
«В нашей стране не принято обращаться к психиатру, к психотерапевту, это даже считается стыдно. А иногда человек опасается, что его поставят на учет и потом, например, уволят с работы или не дадут права на автомобиль. На самом деле, это все мифы. Более того, понятия «психиатрический учет» не существует уже 20 лет. И наблюдение, которое осуществляет психиатр или психотерапевт, направлено сугубо на благо пациента. Если человек обращается к специалисту как можно раньше, можно обойтись минимальным назначением медикаментов»,
– заключила Александра Кадрова.