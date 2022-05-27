Врач рассказала, как отличить депрессию от плохого настроения

«В нашей стране не принято обращаться к психиатру, к психотерапевту, это даже считается стыдно. А иногда человек опасается, что его поставят на учет и потом, например, уволят с работы или не дадут права на автомобиль. На самом деле, это все мифы. Более того, понятия «психиатрический учет» не существует уже 20 лет. И наблюдение, которое осуществляет психиатр или психотерапевт, направлено сугубо на благо пациента. Если человек обращается к специалисту как можно раньше, можно обойтись минимальным назначением медикаментов»,