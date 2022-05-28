3 навязчивых мысли, мешающие жить — как от них избавиться

Иногда обстоятельства складываются благосклонно, а успех все равно не приходит. В такие моменты стоит обратить внимание внутрь — какие убеждения и страхи мешают нашему прогрессу? Вместе с экспертами рассказываем, как с ними работать.

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3 страха, которые мешают жить и развиваться

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«У меня не получится»

Перед достижением цели человека чаще всего останавливают страх провала и навязчивые мысли о том, что все усилия тщетны и в любом случае ничего не выйдет. С одной стороны, страх провала связан с осуждением, с которым сталкивался каждый еще в раннем детстве — «Старался бы лучше, получил бы пятерку».

С другой стороны – с неуверенностью в себе и своих силах, обесцениванием своих компетенций и тем, что принято называть синдромом самозванца.

Страх, что ничего не получится, часто становится тем самым топливом, которое постоянно подстегивает стараться лучше, и в то же время заставляет откладывать дела на потом.

«Что подумают люди?»

Страх социальной оценки и отвержения лежит в основе этой мысли. Эволюционно остаться одному, без племени, было равносильно смерти. Человечество изменилось, а страх остался.

Когда человека отвергает окружение, осуждает его мысли или поведение, он теряет возможность получать одобрение, потребность в котором заложена в каждом. Ощущение отверженности может в буквальном смысле причинять боль, поэтому часто люди выбирают ничего не делать, не высовываться, чтобы оставаться в «стае».

«А что, если получится?»

Кажется парадоксальным, но страх успеха может пугать не меньше страха провала. Человек думает: «Достигну я этой цели, а что потом? Как жить дальше?» Непонимание новых перспектив или неспособность их вместить (примерить к себе и осознать, что это реально) заставляет оставаться на текущем уровне, потому что тут все понятно и привычно.

Новые достижения обычно связаны с новым окружениями, непривычными действиями, чем-то ранее неизведанным. Все новое вызывает страх, так как мозгом расценивается как угроза, даже если новое сулит успех и благополучие.

Как избавиться от ограничивающих убеждений

Мысли-вирусы, которые роятся в голове, сложно отследить самостоятельно и оценить их влияние на ситуацию и на жизнь в целом, но все же возможно. Важно осознать, что любая мысль — это продукт выбора. Каждый выбирает, какую мысль думать.

Можно задать себе вопрос, какую мысль мне было бы полезно думать вместо той, что сейчас в моей голове. Найдя ее, начать осознанно контролировать, и каждый раз, ловя себя на ограничивающей мысли, останавливаться и вспоминать продвигающую мысль. Если самостоятельно справиться не удается, можно обратиться за консультацией к коучу или психологу.

Нам мешают жить мысли, которые относятся к категориям прогнозов, требований, объяснений. У каждого из нас свои требования, семейный сценарий, представления о том, как должно быть. Но, бессознательно требуя, что все должно быть именно так, как считаем нужным, мы получаем незакрытый гештальт. И это незавершенное действие постоянно крутится у нас в голове, провоцируя тем самым нервное состояние.

Чтобы избавиться от мыслей, мешающих жить, нужно начать мыслить конструктивно. Прогноз переформатировать в планирование. То есть ответить себе на вопросы – что я могу, что я хочу, что от меня зависит, какие ресурсы нужно подключить? По сути, прописать план действий.

Требования переформатировать в принятие и признать, что другие люди не обязаны соответствовать нашим представлениям о правильном. Это не жертвенное смирение, а осознанное поведение, позволяющее повысить качество жизни. Особенно если ответить на вопрос: что я могу сделать, чтобы минимизировать неприятные ощущения.