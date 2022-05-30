Диетолог назвала отрезки времени, когда всем хочется что-то съесть

Диетолог из Австралии Сьюзи Беррелл заявила, что в течение суток в определенные часы у каждого человека возникает желание что-то съесть, отчего есть опасность, что он употребит что-то вредное для фигуры. Конкретные отрезки времени и полезные продукты, которыми можно устранить чувство легкого голода, она назвала в интервью 7News.Com.

Так, по ее словам, в первый раз за день у человека просыпается потребность перекусить в 11.00. Чтобы предотвратить появление чувства голода, нужно плотнее завтракать, считает диетолог.

"Употребляя слишком мало калорий в начале дня, вы не только провоцируете появление чувства голода уже поздним утром, но и рискуете переесть в течение дня", - объяснила диетолог.

Она посоветовала в таких случаях заранее, в 10.30, съесть нечто полезное вроде йогурта или фруктов, чтобы предупредить голод. Следующий период, когда у человека появляется острое желание перекусить, наступает в промежутке между 15.00 и 16.00.

"К несчастью продукты, с которыми мы ассоциируем перекусы в этот период времени - это, скорее, сладости и лакомства, такие, как печенье, шоколад и батончики. Это оставляет нас неудовлетворенными, а желание перекусывать еще - сохраняется до ужина", - объяснила Сьюзи Беррелл.

В качестве замены она предложила продукты, богатые протеином - это могут быть орехи или хумус с рисовыми хлебцами. Наконец, заключительный опасный момент, когда вновь появляется желание съесть сладкое, - это период через два часа после ужина, когда люди закусывают чем-то вредным перед телевизором.