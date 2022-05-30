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27 минут назад

Психолог рассказала, кому грозят ночные кошмары

Москва24

Психолог Юлия Хадарцева рассказала, что ночные кошмары чаще всего беспокоят людей, которые подавляют негативные эмоции и не прорабатывают их. Об этом сообщает News.ru.

Психолог рассказала, кому грозят ночные кошмары
Фото: Москва24Москва24

"Одна из самых частых причин ночных кошмаров заключается в следующем: люди в обычной жизни глушат большое количество стресса и конфликтов, нерешенных депрессивных состояний. И они напоминают о себе в сновидениях. Когда человек засыпает, бессознательное берет верх над сознанием и проявляет себя", – рассказала Хадарцева.

По ее словам, также ночным кошмарам подвержены люди с травмами головного мозга. Специалист посоветовала для предотвращения страшных снов поработать со стрессом и перестать подавлять негативные эмоции. Она уточнила, что для этого подходит прогулка перед сном, занятия спортом, здоровый образ жизни. Также в борьбе с ночными кошмарами помогают дыхательные практики, добавила Хадарцева.

Психология,
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