Психолог рассказала, кому грозят ночные кошмары

Психолог Юлия Хадарцева рассказала, что ночные кошмары чаще всего беспокоят людей, которые подавляют негативные эмоции и не прорабатывают их. Об этом сообщает News.ru.

"Одна из самых частых причин ночных кошмаров заключается в следующем: люди в обычной жизни глушат большое количество стресса и конфликтов, нерешенных депрессивных состояний. И они напоминают о себе в сновидениях. Когда человек засыпает, бессознательное берет верх над сознанием и проявляет себя", – рассказала Хадарцева.

По ее словам, также ночным кошмарам подвержены люди с травмами головного мозга. Специалист посоветовала для предотвращения страшных снов поработать со стрессом и перестать подавлять негативные эмоции. Она уточнила, что для этого подходит прогулка перед сном, занятия спортом, здоровый образ жизни. Также в борьбе с ночными кошмарами помогают дыхательные практики, добавила Хадарцева.