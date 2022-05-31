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4 часа назад

"Один был игроман, другой безработный, а третий изменял": что бывает, если выбирать по внешности

Екатерина Сурина
"Один был игроман, другой безработный, а третий изменял"
Фото: Кадр из фильма "Талантливый мистер Рипли"Кадр из фильма "Талантливый мистер Рипли"

В новом выпуске у нас интересная тема: нам написала девушка, которая влюбляется только в очень красивых мужчин, но, к сожалению, внешняя привлекательность оказывается их единственным достоинством.

Видео дня

С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы попробовали понять, откуда у нашей героини взялся этот образ, этот стереотип привлекательного мужчины, внешность которого позволяет ему быть дефектным во всех других жизненных областях, и как ей изменить этот свой сценарий, поскольку он явно перестал ее устраивать.

Что обсуждаем

Героиня выпуска всегда встречалась исключительно с красивыми мужчинами, но никто из них ей на самом деле не подходил.

"Все мои красавцы в отношениях показывали себя с худшей стороны. Один был игроман, другой хронический безработный, так что жил фактически за мой счет, третий постоянно изменял мне, четвертый был донельзя избалованным маменькиным сынком. Еще один витал в облаках и спускал все деньги на ставки или на какие-то сомнительные проекты — ни один бизнес в итоге не выстрелил, а он был вечно в кредитах и долгах. И хотя все выматывали нервы, но такие эмоции давали, такой ураган чувств был, у меня буквально срывало крышу, когда я на них смотрела".

Девушка познакомилась с нормальным мужчиной, который серьезно к ней относился, но она не смогла построить с ним отношения из-за "некрасивой" внешности.

"Умный, работящий, интересный, воспитанный и вообще видно, что надежный. Но я не могу ничего с собой поделать — внешне он совершенно средний, честно говоря, даже некрасивый. Средний рост, фигура обычная, даже живот уже намечается, на голове залысины, за собой следит умеренно, одевается плохо. В общем, я вообще не могу представить себя рядом с ним".

Коротко о главном

0:55 История героини.

03:45 «Либо красивый, либо умный»: так ли это на самом деле. Стереотипы.

5:27 Почему женщина выбирает красивых, но неподходящих мужчин. Роль отца.

6:58 Откуда берётся необходимость восхищаться мужчиной. Нарциссизм.

9:34 «Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны». Конкуренция.

10:57 Можно ли говорить мальчикам в детстве, что они красивые. Чем это чревато.

14:39 Нарциссическая травма и нарциссическое расстройство личности. В чем разница.

15:23 Мальчик, рождённый в женской семье: какие у этого последствия.

16:40 Самовлюбленные инфантилы. Почему их ищут девушки, избегая нормальных партнёров.

19:05 Устоявшиеся сценарии и представления.

23:26 Почему у некоторых сильно связаны внешность и внутренние качества.

25:02 Почему именно отец становится образом идеального мужчины для женщины.

26:08 «Культ деда». Что это такое.

27:44 Умный отец — высокоинтеллектуальный партнёр.

29:35 Как найти баланс между отцовским типажом и его полной противоположностью.

30:59 Как выглядят отношения между отцом девушки и ее партнёром. Конкуренция или дружба?

33:44 Итоги выпуска.

Чтобы не пропускать выпуски, подписывайтесь на подкаст «Грабли» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.

А если вы хотите поделиться своей историей, пишите нам на grabli@myrambler.ru, и мы обязательно разберем ее в одном из следующих выпусков.

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