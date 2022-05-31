"Один был игроман, другой безработный, а третий изменял"

В новом выпуске у нас интересная тема: нам написала девушка, которая влюбляется только в очень красивых мужчин, но, к сожалению, внешняя привлекательность оказывается их единственным достоинством.
С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы попробовали понять, откуда у нашей героини взялся этот образ, этот стереотип привлекательного мужчины, внешность которого позволяет ему быть дефектным во всех других жизненных областях, и как ей изменить этот свой сценарий, поскольку он явно перестал ее устраивать.
Героиня выпуска всегда встречалась исключительно с красивыми мужчинами, но никто из них ей на самом деле не подходил.
"Все мои красавцы в отношениях показывали себя с худшей стороны. Один был игроман, другой хронический безработный, так что жил фактически за мой счет, третий постоянно изменял мне, четвертый был донельзя избалованным маменькиным сынком. Еще один витал в облаках и спускал все деньги на ставки или на какие-то сомнительные проекты — ни один бизнес в итоге не выстрелил, а он был вечно в кредитах и долгах. И хотя все выматывали нервы, но такие эмоции давали, такой ураган чувств был, у меня буквально срывало крышу, когда я на них смотрела".
Девушка познакомилась с нормальным мужчиной, который серьезно к ней относился, но она не смогла построить с ним отношения из-за "некрасивой" внешности.
"Умный, работящий, интересный, воспитанный и вообще видно, что надежный. Но я не могу ничего с собой поделать — внешне он совершенно средний, честно говоря, даже некрасивый. Средний рост, фигура обычная, даже живот уже намечается, на голове залысины, за собой следит умеренно, одевается плохо. В общем, я вообще не могу представить себя рядом с ним".
0:55 История героини.
03:45 «Либо красивый, либо умный»: так ли это на самом деле. Стереотипы.
5:27 Почему женщина выбирает красивых, но неподходящих мужчин. Роль отца.
6:58 Откуда берётся необходимость восхищаться мужчиной. Нарциссизм.
9:34 «Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны». Конкуренция.
10:57 Можно ли говорить мальчикам в детстве, что они красивые. Чем это чревато.
14:39 Нарциссическая травма и нарциссическое расстройство личности. В чем разница.
15:23 Мальчик, рождённый в женской семье: какие у этого последствия.
16:40 Самовлюбленные инфантилы. Почему их ищут девушки, избегая нормальных партнёров.
19:05 Устоявшиеся сценарии и представления.
23:26 Почему у некоторых сильно связаны внешность и внутренние качества.
25:02 Почему именно отец становится образом идеального мужчины для женщины.
26:08 «Культ деда». Что это такое.
27:44 Умный отец — высокоинтеллектуальный партнёр.
29:35 Как найти баланс между отцовским типажом и его полной противоположностью.
30:59 Как выглядят отношения между отцом девушки и ее партнёром. Конкуренция или дружба?
33:44 Итоги выпуска.
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