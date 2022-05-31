"Один был игроман, другой безработный, а третий изменял"

"Все мои красавцы в отношениях показывали себя с худшей стороны. Один был игроман, другой хронический безработный, так что жил фактически за мой счет, третий постоянно изменял мне, четвертый был донельзя избалованным маменькиным сынком. Еще один витал в облаках и спускал все деньги на ставки или на какие-то сомнительные проекты — ни один бизнес в итоге не выстрелил, а он был вечно в кредитах и долгах. И хотя все выматывали нервы, но такие эмоции давали, такой ураган чувств был, у меня буквально срывало крышу, когда я на них смотрела".