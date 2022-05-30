7 неочевидных вещей, чтобы стать лучше этим летом

Да, новая этика диктует нам, что не нужно гнаться за идеалом «that girl» и лучше попытаться принять все свои недостатки и жить дальше. Однако саморазвитие — то, за чем мы все гонимся, независимо от трендов и хештегов. Именно потому что мы любим себя и не боимся ставить себе челленджи. Лови семь неожиданных советов на пути к лучшей версии себя этим летом.

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Стать послом доброй воли

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Делай что-то «просто так». Этот пункт не обязательно касается волонтерства. Может быть, у тебя есть рядом человек, которому нужна твоя помощь или стартап, в котором было бы круто поучаствовать.

Исследования показывают, что альтруизм полезен для нашего эмоционального благополучия и может значительно улучшить stress management. Поэтому стать чьим-то ангелом хранителем — неплохая затея.

Расставить приоритеты

Мы часто забываем в середине пути (только если твоя визуальная карта желаний не висит на дверце холодильника), куда мы вообще собирались идти изначально. Чтобы установить приоритеты (в учебе, семье и отношения), составь список основных задач, которые нужно выполнить. Затем перечисли эти задачи в порядке важности (можно взять для этого вишнево-красную ручку). Не забудь отметить связи между звеньями дедлайнов.

Научиться говорить «нет» своим друзьям

Сказать «нет» другу может быть трудно (особенно после стольких душевных разговоров и бутылок вина), но ты имеешь полное право сказать «нет», не чувствуя себя виноватой. Постарайся помнить, что это не делает из тебя плохую подругу. Выстраивание личных границ в 21 веке — важный soft skill.

Пробудить в себе внутреннего эгоиста

Эгоистичные люди, как правило, лучше заботятся о себе, вместо того, чтобы отдавать слишком много энергии на удовлетворение потребностей всех остальных. К тому же здесь работает правило кислородной маски: сначала на себя, затем на нуждающегося в твоей помощи.

Перестать жить чужими ожиданиями

Попытайся отследить психологические паттерны, заложенные тебе с детства, и проработать их. Кому нужно, чтобы ты поступала так или иначе? Тебе лично или твоей субличности, которая говорит голосом одного из родителей?

Пакуем чемодан и фикус

Изменение пространства и окружения изменит твое настроение на 100 и 1%. Конечно, комнатные растения успокаивают (и к тому же, перерабатывают 87% токсинов), но и они способны надоесть. Чтобы избежать меланхолии садовода, можно посадить растение любви к себе, поливать его и думать, сколько питательных сил ты вложила в себя.

С другой стороны, получение более естественного света может увеличить выработку серотонина в мозге, помогая вам чувствовать себя спокойнее. А путешествие или переезд в другой город расставит все по местам.

Остаться в одиночестве