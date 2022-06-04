Почему надо знать о языках любви для счастливого брака

Скорее всего вы что-нибудь слышали о неких "языках любви" — в соцсетях, книгах или СМИ. На самом деле, для построения хороших отношений теорию о языках любви знать очень полезно, потому что так мы можем гораздо лучше понять своего партнера. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Любовь вслепую" Кадр из фильма "Любовь вслепую"

Концепция о языках любви была популяризирована благодаря автору книг о психологии взаимоотношений, доктору Гари Чепмену. Концепцию американский автор раскрывает в бестселлере «Пять языков любви: секрет вечной любви». Книга быстра стала популярной во всем мире, а многие критики называли ее домашним руководством для пар, помогающим понять говорить на том языке, который понимает его партнер. Возможно, это умение станет ключом к счастливым отношениям.

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Сейчас многие семейные психологи и психотерапевты используют пять языков любви в своей работе с парами. Зачастую, они не называют конкретно этот термин, но их методы все равно на нем основаны. С помощью такой теории они помогают парам глубже понять друг друга и, следовательно, разрешают конфликты в отношениях.

Суть концепции заключается в том, что каждый из нас выражает свою любовь по-разному — говорит на своем языке любви.

"В отношениях стили мышления людей очень разные, поэтому и их потребности в отношениях могут быть разными...

Важно понимать, какой язык любви у вашего партнера. Потому что, если вы этого не знаете, скорее всего, вы не сможете качественно взаимодействовать. Вам может касаться, что вас не понимают, а вы сами можете ненамеренно обидеть человека...",— рассказал психолог Гурприт Сингх изданию Cosmopolitan UK.

Так, у двоих людей в отношениях могут быть разные ожидания, разные потребности и разные способы общения. Когда вас привлекает кто-то, кто отличается от вас, почти неизбежно вы столкнетесь с тем, что вас раздражает. Поэтому понимание языка любви своего партнера может стать очень важным для построения и поддержания здоровых отношений. Но в основе отношений все равно должно быть главное - любовь, доверие и желание общаться друг с другом.

«Например, в хороших, здоровых отношениях кто-то говорит: «Ты не говоришь мне, что любишь меня», — говорит ли он о языке любви, который для него актуален. Он говорит на языке любви, известном как «слова». утверждения» действительно важно».

Какая у вас любовь

Согласно теории Чапмана, существует пять языков любви:

Слова поощрения — вы выражаете свою любовь словами, просто говоря партнеру, что вы его любите.

Время — вы стремитесь проводить время друг с другом и чувствуете, что чаще хотите быть рядом с партнером.

Подарки — вы любите дарить подарки, не для того, чтобы вас ценили, а просто потому, что чувствуете к человеку теплые эмоции.

Помощь — вы помогаете в работе, помогаете по дому, спрашиваете о том, поел ли ваш партнер, и переживаете, холодно ли ему на улице.

Прикосновения — вы выражаете эмоции тактильно, с помощью объятий, поцелуев, прикосновений.

Понять, какой язык любви у вас и у вашего любимого, очень важно. Психологи часто задают вопрос, фактически относящийся к этой концепции: "Что заставляет вас чувствовать себя любимым и желанным в отношениях?".

Так, например, если ваш язык — время, для вас будет очень больно то, что партнер не уделяет вам достаточного времени, часто "сидит в телефоне" и не готов валяться с вами на диване.

Еще один пример — многие женщины жалуются, что их мужья совсем не любят обнимать их или просто держать за руку. Кто-то полагает, что если их не целуют по утрам, то значит, определенно, не любят. А возможно, что человек просто не использует такой язык любви, как прикосновения. Задумайтесь, может муж не обнимает вас на ночь, но утром варит ваш любимый кофе. Может у него просто другой язык любви?

Понимание такой концепции даст основу для понимания потребностей другого человека. При этом многие, умеют говорить на нескольких языках, но большее внимание уделяют одному из

По сути, вам нужно здоровое количество этих пяти вещей, отдавая предпочтение одной из них.

"Если мой язык, например, время, значит ли это, что мне не нравится, когда ко мне прикасаются? Нет. Возможно, предпочтение отдается одному языку, но могут быть и другие проявления, которые вам нравятся в отношениях", — считает Сингх..

Для начала, стоит поговорить с партнером начистоту. Причем это не значит просто говорить. Тут важно понимать, что в диалоге есть две стороны, каждая из которых и говорит, и слушает.

"Если вы всегда говорите по телефону, когда разговариваете со своим партнером, это не значит, что вы с ним. Если вы начинаете говорить и полностью отрицаете его слова, это не разговор.