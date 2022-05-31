Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
5 часов назад

Женщина заблокировала мать в соцсетях и нашла поддержку

Lenta.ru

Блогерша под ником jewishmillenial поделилась историей о том, как ей пришлось заблокировать мать в социальных сетях после ссоры из-за дома, и нашла поддержку. На видео с ее рассказом, опубликованное в TikTok в субботу, 28 мая, обратили внимание журналисты портала Daily Dot в минувшее воскресенье, 29 мая.

Женщина заблокировала мать в соцсетях и нашла поддержку
Фото: UnsplashUnsplash

«Мои родители пытались продать дом, но у них никак не получалось это сделать. Тогда мать предложила мне купить его. Мы с мужем подумали, что это отличная идея, и приобрели дом за ту сумму, которую родители от нас потребовали», — вспомнила женщина и уточнила, что заплатила родителям полную рыночную стоимость недвижимости.

Видео дня

По словам пользовательницы, сразу после покупки они с мужем сделали в доме родителей ремонт. Супруги заменили дверные ручки и перегоревшие лампочки на новые, покрасили стены и привели в порядок двор. Однако мать блогерши не оценила их старания. Родственница была недовольна тем, что ее дочь и зять не оставили все как есть.

«Мать изводила нас упреками, пока мы с мужем не решили, что больше не можем жить в этом доме и нам надо переехать. Тогда мы выставили дом на продажу», — поделилась героиня истории.

После этого с ней связалась мать и попросила вернуть ей дом бесплатно.

«Она хотела отдать дом моему брату, потому что он якобы больше заслуживает его, чем я», — рассказала женщина.

Блогерша отказалась и в итоге продала дом другим покупателям. Когда родственница узнала об этом, то написала женщине сообщение, в котором назвала ее «мешком с дерьмом». После этого дочь заблокировала ее в соцсетях.

В комментариях к посту многие пользователи поддержали решение блогерши прекратить общаться с матерью. «Я так рада, что вы поступили так, как было лучше для вас и вашего мужа. То, что эта женщина является вашей родственницей, не дает ей право оскорблять вас», — написала одна из них.

Ранее другой TikTok-блогер рассказал о необычной традиции, с которой он столкнулся, когда впервые стал работать в офисе в 2010-е годы. По словам мужчины, за определенную плату сотрудникам компании разрешали носить джинсы по пятницам.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители