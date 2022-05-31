Женщина заблокировала мать в соцсетях и нашла поддержку

Блогерша под ником jewishmillenial поделилась историей о том, как ей пришлось заблокировать мать в социальных сетях после ссоры из-за дома, и нашла поддержку. На видео с ее рассказом, опубликованное в TikTok в субботу, 28 мая, обратили внимание журналисты портала Daily Dot в минувшее воскресенье, 29 мая.

Фото: Unsplash Unsplash

«Мои родители пытались продать дом, но у них никак не получалось это сделать. Тогда мать предложила мне купить его. Мы с мужем подумали, что это отличная идея, и приобрели дом за ту сумму, которую родители от нас потребовали», — вспомнила женщина и уточнила, что заплатила родителям полную рыночную стоимость недвижимости.

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По словам пользовательницы, сразу после покупки они с мужем сделали в доме родителей ремонт. Супруги заменили дверные ручки и перегоревшие лампочки на новые, покрасили стены и привели в порядок двор. Однако мать блогерши не оценила их старания. Родственница была недовольна тем, что ее дочь и зять не оставили все как есть.

«Мать изводила нас упреками, пока мы с мужем не решили, что больше не можем жить в этом доме и нам надо переехать. Тогда мы выставили дом на продажу», — поделилась героиня истории.

После этого с ней связалась мать и попросила вернуть ей дом бесплатно.

«Она хотела отдать дом моему брату, потому что он якобы больше заслуживает его, чем я», — рассказала женщина.

Блогерша отказалась и в итоге продала дом другим покупателям. Когда родственница узнала об этом, то написала женщине сообщение, в котором назвала ее «мешком с дерьмом». После этого дочь заблокировала ее в соцсетях.

В комментариях к посту многие пользователи поддержали решение блогерши прекратить общаться с матерью. «Я так рада, что вы поступили так, как было лучше для вас и вашего мужа. То, что эта женщина является вашей родственницей, не дает ей право оскорблять вас», — написала одна из них.