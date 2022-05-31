Психологи связали брезгливость с гомофобией

Чем брезгливее человек, тем хуже он относится к гомосексуалам, выяснила международная группа психологов под руководством специалистов Тилбургского университета в Нидерландах. Об этом они рассказали в статье в журнале Group Processes & Intergroup Relations.

Исследователи проанализировали ответы более 11 тыс. гетеросексуалов из 31 страны. В частности, добровольцы отвечали на вопросы о том, вызывают ли у них отвращение те или иные действия, которые могут привести к заражению, - например, прикосновение к кровавому порезу другого человека. Также они сообщали о своем отношении к геям и лесбиянкам и отвечали на вопросы типа: "Должны ли гомосексуалы иметь такие же права на брак, как гетеросексуалы?" и "Должно ли общество принимать гомосексуальность?".

Исследователи обнаружили небольшую, но статистически значимую связь между брезгливостью и отношением к гомосексуалам.

"Люди, более чувствительные к отвращению, также более предвзято относятся к геям и лесбиянкам - и эта связь, похоже, не сильно отличается в разных странах", - рассказали исследователи.

При этом исследователи не выясняли, что именно в гомосексуальности люди считают отталкивающим - нарушение религиозных норм, плохой пример детям или какие-то иные факторы.

Впрочем, дополнительный анализ выявил связь между репродуктивными стратегиями и отношением к гомосексуальности. Люди, более склонные к моногамным союзам и рождению детей, относились к гомосексуалам более негативно. Исследователи полагают, что люди, сделавшие ставку на такой союз, теряют больше других, когда партнер бросает их и детей - поэтому ищут способы ограничить сексуальное поведение окружающих, поддерживая нормы традиционной семьи.