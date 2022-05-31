Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
3 часа назад

Психологи связали брезгливость с гомофобией

Газета.Ru

Чем брезгливее человек, тем хуже он относится к гомосексуалам, выяснила международная группа психологов под руководством специалистов Тилбургского университета в Нидерландах. Об этом они рассказали в статье в журнале Group Processes & Intergroup Relations.

Психологи связали брезгливость с гомофобией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи проанализировали ответы более 11 тыс. гетеросексуалов из 31 страны. В частности, добровольцы отвечали на вопросы о том, вызывают ли у них отвращение те или иные действия, которые могут привести к заражению, - например, прикосновение к кровавому порезу другого человека. Также они сообщали о своем отношении к геям и лесбиянкам и отвечали на вопросы типа: "Должны ли гомосексуалы иметь такие же права на брак, как гетеросексуалы?" и "Должно ли общество принимать гомосексуальность?".

Исследователи обнаружили небольшую, но статистически значимую связь между брезгливостью и отношением к гомосексуалам.

"Люди, более чувствительные к отвращению, также более предвзято относятся к геям и лесбиянкам - и эта связь, похоже, не сильно отличается в разных странах", - рассказали исследователи.

При этом исследователи не выясняли, что именно в гомосексуальности люди считают отталкивающим - нарушение религиозных норм, плохой пример детям или какие-то иные факторы.

Впрочем, дополнительный анализ выявил связь между репродуктивными стратегиями и отношением к гомосексуальности. Люди, более склонные к моногамным союзам и рождению детей, относились к гомосексуалам более негативно. Исследователи полагают, что люди, сделавшие ставку на такой союз, теряют больше других, когда партнер бросает их и детей - поэтому ищут способы ограничить сексуальное поведение окружающих, поддерживая нормы традиционной семьи.

По еще одной версии, поддерживаемой более ранними исследователями, некоторые люди могут подсознательно рассматривать гомосексуалов как носителей ВИЧ и других инфекций, и страх перед возможным заражением заставляет их испытывать брезгливость.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители