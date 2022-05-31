Психолог назвала лучшие привычки для бодрого утра

Бизнес-психолог и коуч Светлана Кликун рассказала про самые полезные утренние привычки для продуктивного и бодрого дня.

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Не зря говорят: как день начнёшь, так его и проведёшь.

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Утро начинается с вечера. Первое правило хорошего утра — это правильно проведённый вечер: уснуть до 12 ночи, желательно быть в постели уже часиков в одиннадцать. Никакой тяжёлой жирной мясной мучной пищи за пару часов до сна. Вечерняя прогулка, приятный разговор, чтение любимой книги, медитация — спим и высыпаемся.

Наутро сразу после пробуждения не спешите вскакивать. Сначала хорошенечко тянемся, разминая каждую мышцу, каждый суставчик. Секрет отличного дня от миллионеров — утренняя медитация на уверенность в себе и успешное решение любых задач в течение дня. После медитации выпиваем стакан воды с добавлением лимона, включаем бодрую музыку и танцуем или делаем упражнения, разминающие тело и голос в течение хотя бы 15-30 минут.

Помните: голос просыпается через 2 часа после пробуждения, поэтому, если у вас утром важная встреча, проснуться и проделать все ритуалы нужно заранее.

После физической разминки дома или пробежки утром в парке, обязательно принимаем душ и приводим себя в порядок с точки зрения визуальной картинки.

Дальше идёт завтрак — он должен быть лёгким, не отягчающим ваше тело, иначе ощущение усталости появится уже утром. Легкий завтрак, любимый напиток.

Ещё один важный ритуал: одеваемся красиво и уместно предстоящему событию, даже если вы остаётесь дома и работаете за компьютером и телефоном, выглядеть нужно обязательно красиво сверху донизу. Это добавляет тонуса и уверенности.

Если у вас есть семья, которая встаёт позже вас и вы утром заботитесь о них, разбудите их после душа незадолго до завтрака. Тем самым вы успеете сделать важные для вас утренние дела до начала семейной суеты.

Мы обсудили позитивные моменты, но иногда утром что-то идёт не так и члены семьи начинают ругаться . Этого лучше не делать! Выяснять отношения, обсуждать болезненные вопросы перед началом рабочего дня точно не стоит, иначе весь день пойдёт насмарку. У тела и мозга не будет ресурса на дела и общение.

Если у вас дети и они долго собираются по утрам и вас это раздражает, так как вы начинаете опаздывать, вспомните, кто из вас взрослый и ещё раз перечитайте начало статьи, где сказано о вечерней подготовке к утру. Ложитесь спать пораньше вместе с детьми, чтобы утром встать раньше и все успеть: и поиграть и вовремя доехать до сада, школы, работы.

Эти правила на первый взгляд кажутся простыми и очевидными. Правда в том, что ничего особо сложного и не нужно для бодрого утра и дня. Самое лучшее и эффективное — всегда самое простое.