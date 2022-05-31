Как принять тот факт, что вы нравитесь не всем

Иногда критика приносит невыносимую боль.

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Абсолютное большинство людей переживает, пусть и в глубине души, из-за того, что могут подумать окружающие о них. К сожалению, у многих людей начинает развиваться навязчивая потребность быть принятым любыми способами. Мы решили выяснить, откуда берется это чувство и что вообще делать, если ваш мир рушится, когда вас критикуют.

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Почему нам так хочется всем нравиться

Стремление получить одобрение заложено в нас природой — если «стая» выгоняет сородича, он погибает. Этот первобытный страх живет в нас до сих пор. Поэтому психологам приходится работать не только над тем, чтобы снизить стресс у такого человека, но также идет активная работа над самооценкой. Первое, что важно осознать человеку на терапии — невозможно нравиться абсолютно всем, это просто ненормально. А вот как принять этот факт максимально безболезненно для психики, мы и расскажем, поговорив со специалистом.

Как вы сами себя ведете

Иногда можно самостоятельно понять, что мы делаем не так, и почему на нас тем или иным образом реагируют окружающие. Однако этот способ работает в том случае, если вы подозрительно часто сталкиваетесь с негативом в свой адрес. Когда критика становится перманентной, есть вероятность, что мы и сами ведем себя вызывающе. Но даже если это и так, последнее, что вы должны делать, винить себя — ваша задача проработать моменты, которые не дают вам нормально встроиться в общество, заниматься самобичеванием просто бесполезно.

Не спешите дружить со всеми подряд

Если человек испытывает волнение, что, к примеру, в новом коллективе его могут не принять, научитесь постепенно сближаться с людьми и смените тактику знакомства. Очень часто неуверенные люди начинают знакомство слишком напористо, что и может приводить к тому, что человек составит о вас неправильное впечатление. Отсюда и развивается дальнейшее отношение к вам.

Не спешите, оглянитесь вокруг, присмотритесь к окружающим, подумайте, кто из них максимально близок вам по духу и уже после этого можно начать прокладывать дружескую дорожку.

Не тратьте время на токсичных людей