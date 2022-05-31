Семейный психолог рассказал, как предотвратить измену

Какими бывают измены? Как сохранить брак и предотвратить супружескую неверность? Как пережить предательство? На эти вопросы и не только ответил семейный психолог Владимир Зуев.

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Владимир Зуев - Семейный психолог

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Более 1 000 000 людей пережили развод в 2020 году в нашей стране. И вы продолжаете верить тому, что говорят в народе: «Хороший левак укрепляет брак»? Категорически с этим не согласен. Верность — это фундамент, на котором строится крепкая семья. Однажды я погрузился в эту тему: перечитал все книги, просмотрел множество интервью и историй людей, переживших измену и наоборот проживших всю жизнь, сохраняя верность, провел огромное количество консультаций и выслушал сотни историй... Пришел к выводу: сохранить семью можно! Для этого важно, чтобы обе стороны были готовы простить, начать работать над отношениями и принять решение хранить верность в браке.

Клинический психолог и специалист в области семейной терапии измен Дэйв Кардер пишет: «Брак наиболее подвержен риску измен в период беременности и в течение года после рождения ребенка». Действительно, 20% супружеских измен, совершенных впервые, происходит в течение этих двух лет. Это период высокого риска, во-первых, в связи с гормональными изменениями, проблемами со здоровьем, тошнотой, недосыпанием, новыми обязанностями, а зачастую и финансовыми трудностями. Во-вторых, со временем некоторые пары начинают испытывать сложности в общении, им трудно проводить время вместе, что также делает их уязвимыми. Есть понятие разной степени удовлетворенности браком.

В каждой истории измены есть много тревожных сигналов, которые имели место задолго до физической измены. Искупить измену невозможно. Вы можете только простить.

Консультируя супружеские пары на протяжении последних пятнадцати лет, я понял, что существуют разные уровни измены. Во-первых, это «случайная связь». Люди близко не знакомы, у них нет отношений, их цель — просто переспать. Второй тип: «эмоциональная связь». Люди стремятся поддерживать дружеские отношения, потом начинают чувствовать, что нашли родственную душу. Это физическая и в то же время глубокая эмоциональная близость. Третий тип: когда человеку нужен секс. Люди платят за секс, встречаются с проститутками. Здесь вообще нет отношений, дружбы. Четвертый тип: когда один из партнеров в браке испытывает дефицит. Возможно, супруг не любит то, чем вы увлечены. Это может быть пение, танцы, вылазки на природу, забота о бездомных. Наслаждаясь этими занятиями, вы заводите дружбу с другим человеком. Эти отношения становятся дополнением к браку и разорвать их очень трудно. Пятый тип: эмоциональная измена. На протяжении долгого времени вы делитесь чувствами, укрепляете душевные связи. Отношения могут и не включать секс, но они очень глубокие и сильные в плане эмоций.

Сегодня все больше ко мне обращаются клиенты с подобным запросом — «жена/муж стал переписываться с другими, прятать секретные чаты и блокировать телефон».

«ПОЛИВАЙ СВОЙ ГАЗОН, чтобы не казалось, что у соседа ЗЕЛЕНЕЕ»

Я это называю — «иллюзия счастья с другим/ой… Если бы… я бы… А не факт!

Ну вот в голове слова из песни: «Не смотри, не смотри ты по сторонам, оставайся такой как есть, оставайся сама собой...». Хочется добавить: «Оставайся в своей семье и люби ее такую, какая она есть!» Над отношениями в браке надо работать.

Это титанический труд, если вы хотите «порхать» в браке и наслаждаться отношениями, нужно в них инвестировать.

Рекомендую простой и полезный инструмент:

Тебе нравится быть моим мужем?

Тебе нравится быть моей женой?

Что мы можем улучшить вместе в наших отношениях?

Давай определим вместе, что нужно добавить в наши отношения?

Давай определим вместе, что нужно удалить из наших отношений? Задавайте прямой вопрос:

Итак, если вы встали на путь сохранения семьи и налаживания отношений то:

1. Немедленно закончите отношения на стороне. Уходя уходите. Не давайте надежду, прервите все контакты. Выкиньте «второй» телефон. Если все-таки с вами ищут встречи, игнорируйте.

2. Ваша супруга/супруг могут постоянно расспрашивать о чем-то как раз тогда, когда вы подумаете, что все улеглось и вас спросили. Не воспринимайте это с обидой. Идет процесс заживления, он долгий! Отвечайте спокойно, подтверждая что это уже в прошлом!

3. Проводите больше времени с женой/мужем. Назначайте друг другу свидания. Вкладывайте в развитие духовной и эмоциональной близости.

4. Искренне сожалейте о сделанном. Извиняйтесь. Вашему партнеру больно, постоянные «эмоциональные качели» какое-то время не успокоятся и будут возвращаться.

5. Подтверждайте лояльность и открытость для восстановления доверия. Обсудите с супругом, какие именно ваши действия, слова и поступки дадут ей/ему ощущение, что вы рядом: звонки в дороге, фото из мест, будьте на связи в доступе.

Обнулите ваши отношения.

А что делать, если уже случилось и вы стали главным персонажем этой трагедии? Есть ли EXIT?

Помните, что это сложный процесс, который объединяет в себе несколько переплетенных процессов сразу:

1. Процесс отрицания травмы и сожаления, чтобы отпустить то, что уже не будет прежним.2. Процесс изменения — потому что с узнанным теперь надо жить. 3. Процесс «ремонтных работ в отношениях». Именно здесь нужна качественная и систематическая проработка ситуации со специалистом.

Если вы решили сохранить отношения, то сразу настраивайтесь на титаническую работу над собой.

Если вам изменили, бури позади, и вы решили вместе сохранять отношения:

1. Признайте свое нестабильное эмоциональное состояние. Процесс исцеления не быстрый. Одним «извини» все не кончается. 2. Говорите о том, что чувствуете своему близкому партнеру. Попросите поддержку, а не обвиняйте. Избегайте проклятий, обидных прозвищ, сарказма.

3. Многие пары (семьи) стараются молчать о случившемся. Говорить нужно. Назначайте специальное время для обсуждений. Лимитированно и системно.

4. Часто раненым супругам хочется знать детали.

5. Постоянно отмечайте все старания мужа (жены) идти вам навстречу. Обида может быть такой сильной, что все попытки исправить ситуацию могут вами не вполне осознанно обесцениваться.

6. Позаботьтесь о ресурсах.

7. Просите прощения и попробуйте простить.

Как точно не надо себе помогать, если вы узнали об измене?

1. Мстить и преследовать.

Боль и ярость того, кому изменили — огромная сила. Будучи направленной на кого-то, она и правда может навредить, порой привести к необратимым последствиям. Одна из наиболее опасных и безнадежных затей, к которой прибегают пострадавшие от измены — это найти соперника или соперницу для «разговора по душам».

2. Выбивать клин клином.

Работает ли этот способ? Нет! Рану, которая образуется, когда рвется эмоциональная связь, невозможно закрыть другим человеком. Но многие люди прибегают к этому способу, надеясь, что новый поспешный роман спасет от одиночества, от утери самооценки, и нередко из мести: вот, мол, смотри, я быстро тебя заменил/а!

3. Искать диагнозы.

Очень не хочется верить, что изменившего вам человека охватило греховное безумие. Или с ним/ней гормональный сдвиг. Кризис среднего возраста. Аффективное расстройство. Очень хочется приписать происходящее неким биологическим причинам, чему-то вроде помутнения разума или расстройства личности или не способности преодолеть сильное искушение.

4. Ревновать.

На первый взгляд у ревности есть все права и резоны. В ее «руках» неоспоримый аргумент: «Не доверяй, вдруг это случится снова!». Но ревность и правда вроде специй в блюде. В малых дозах она может подогревать аппетит, дразнить и волновать рецепторы. Но после обнаружения адюльтера «специи» вываливаются в еду в больших количествах — и отравляют и без того раненые отношения.

5. Контролировать.

Вот перечень некоторых действий, о которых мне доводилось слышать: установить жучки и взломать личную почту, телефон, мессенджеры и прочее; заниматься сталкингом — преследованием своего партнера, отслеживать его с работы или всюду ходить рядом.

6. Вовлекать детей в конфликты.

Когда в семье есть дети, то нередко слышишь: «он предал нас», «она предала семью».

7. Винить себя.

Напомню, ответственность — на инициаторе измены. Да, отношения строят два человека. И вы тоже, конечно, несете ответственность за то, какими эти отношения были. И все же, и все же: ваш партнер выбрал неверность. Это его греховный выбор и не ваша вина.

Как предотвратить измену жены?

Обычно, говоря о супружеских изменах, подразумевают измены мужчин, «забывая» о том, что женщины тоже изменяют своим мужьям. Возможно, все дело в том, что мужчинам гордость не позволяет признаться в том, что им изменили. И все же — почему женщины, испокон веков являющиеся хранительницами очага и семейного покоя, изменяют мужьям? Сегодня все больше в своей практике я сталкиваюсь с изменой именно со стороны жены. Что подталкивает женщин искать «приключений» на стороне? 1. Нехватка эмоционально насыщенной жизни. 2. Усталость от заурядности быта. 3. Освобождение от чрезмерного контроля. 4. Поиск простого общения с приятным собеседником. Конечно, это не весь список причин. Почему в Индии самые крепкие браки? «Да потому что на свадьбу мужу дарят ружье, а женщине рисуют красную точку на лбу».

Как предотвратить измену мужа?

Перечислю основное:

1. Не превращайте мужа во врага во время конфликтов.

Каждая семья время от времени ссорится, но во всех конфликтах важно помнить, что мужчин для вас в первую очередь друг, а не враг.

Постарайтесь не обижаться на него, не оскорблять и в любых конфликтных ситуация помнить, что прежде всего есть «мы», а не «я».

2. Доверяйте вашему мужу, когда он не с вами.

Важно научиться ценить время, которое вы проводите вместе, уделяя его совместным занятиям и интересам. Стоит помнить, что домашняя рутина, «бытовуха», затягивает и отталкивает партнеров. Вы должны давать друг другу больше личного пространства (для развития, бизнеса, служения, время с друзьями), тогда вы научитесь ценить время, проведенное вместе.

3. Продолжайте ухаживать за собой.

Многие женщины допускают непростительную ошибку, прекращая следить за собой через какое-то время после скрепления отношений, ведь мужчина уже их, а дальше, по их мнению, можно и не напрягаться. Помните, что лучший способ избежать измены — это каждый день быть желанной и интересной для своего мужчины. Быть красивой и ухоженной дома!

4. Оказывайте поддержку и восхищение вашему мужу.

Старайтесь быть для своего мужчины крепкой опорой, надежной женщиной, способной выслушать и понять его. Говорите, что он ваш герой, рыцарь, мачо...

5. Не забывайте о сексе.

Ни для кого ни секрет, что мысли об измене появляются, когда секс не приносит удовлетворения и очень редкий, поэтому он ищет интимные приключения на стороне. Не бойтесь говорить до секса и после него, обсуждать то, что хотелось бы попробовать или изменить. Услышьте меня! Почти все мужчины, которые мне рассказывали о измене, утверждали, что секс с женой был редкий, «посредственный», что вызывало чувство отверженности; ни страсти и любви...

«Не изменяет своей жене только импотент или лицо нетрадиционной ориентации», — слова Розы Сябитовой, популярной устроительницы судеб, «профессиональной свахи» и телеведущей шоу «Давай поженимся!». Такое уверенное заявление, что «изменять будет», конечно опрометчивое. Знаю лично, множество мужчин, которые прожили всю жизнь с одной супругой и сохранили ей верность.

Вступать в супружество с перспективой потенциальной измены — это ужасно.