Что такое предсвадебная депрессия и как ее побороть

Многие истории любви не так уж безоблачны, даже если дело доходит до свадьбы. Перед бракосочетанием женихи и невесты иногда ощущают упадок сил, апатию, а то и вовсе нежелание вступать в брак! На самом деле, это не означает, что любовь прошла, просто пара столкнулась с так называемой предсвадебной депрессией. Что это такое и как ее побороть, рассказала психолог-психотерапевт Анастасия Жаурова.

Фото: В городе N В городе N

Определяем симптомы предсвадебной депрессии

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тревога и тревожные мысли;

неуверенность в себе;

плохое настроение;

злость без причины;

потеря аппетита;

бессонница;

чрезмерная слезливость;

рассеянность и невнимательность, и т.п. Существует список признаков, которые присущи жертвам этого явления. Они могут проявляться как у мужчин, так и у женщин. К ним относятся:

В чем причина?

Давайте попробуем разобраться с причинами появления предсвадебной депрессии. Их может быть очень много, но сосредоточимся на самых частых:

1. Страх перед неизвестностью: у многих появляется боязнь, основанная на незнании о предстоящей совместной жизни. И это нормальная реакция человеческой психики. После свадьбы у каждого появятся новые обязанности и ответственность друг перед другом, дети.

2. Ссора перед свадьбой, размолвка: серьезный конфликт перед торжеством может являться веской причиной появления сомнений в правильности своего выбора. Под действием эмоций и стресса размолвка часто воспринимается как плохой знак, поэтому порождает тяжелые мысли.

3. Неуверенность в своем выборе: негативный пример или опыт близких и друзей может оказывать влияние и вынуждает задуматься о сделанном выборе в сторону того или иного спутника жизни. Накануне свадьбы многих одолевают вопросы: «Не ошибаюсь ли я с выбором?», «Действительно ли я люблю этого человека?»

4. Переживания об идеальной свадьбе: свойственны больше невестам, чем женихам. Вспомните, кто из вас, милые девушки, не мечтал после многочисленных сказок о принцессах о такой же чудесной жизни? Очень часто подобные переживания и ожидания могут не находить своего подтверждения в действительности, что порождает бурю негатива и расстройств.

5. Страх за организацию праздника: вдруг кому-то из гостей чего-то не хватит или еда будет недостаточно вкусной? Всем ли весело на свадьбе? Выйдут ли удачными фото? Эти и подобные вопросы по большей части свойственны невестам. Когда рой подобных дум одолевает сознание, психика может не выдержать напряжения.

6. Денежные проблемы: вопрос о материальном благополучии вынуждает будущих супругов задаваться вопросами: «Будет ли нам хватать денег?», «А когда появятся дети, мы сможем их содержать?»

7. Страх потерять свою независимость: жених и невеста нередко озадачиваются вопросом о своей свободе, ведь всем известно, что после свадьбы жизни изменится. С появлением новых забот и ответственности уже не получится как прежде жить для себя. Возможно, привычные развлечения и хобби придётся забыть или ограничить время на них.

Как из этого выбираться?

Попытайтесь настроить себя и близких на самый лучший сценарий вашего главного торжества, часто напоминайте себе и близким, что всё у вас получится. Не стоит брать на себя абсолютно все заботы о празднике. Обратитесь за поддержкой и вместе заранее распланируйте с друзьями и близкими все важные моменты.

При непредвиденных обстоятельствах не стоит поддаваться эмоциям. Всё предугадать не получится, поэтому спокойно и адекватно оцениваем ситуацию. Помните о том, что свадьба должна принести вам радость.

Не забывайте расслабляться. Если вы чувствуете, что депрессия и заботы вас тотально одолевают, то самое время позаботиться о смене обстановки. Тихий и спокойных отдых на природе или в спа, поход в кино или уютное кафе, любимое занятие будут эффективным средством для расслабления.

В период активной подготовки к свадьбе нервная система испытывает серьёзные нагрузки. Здесь очень важно помнить о необходимости полноценного сна и правильного питания. Позаботьтесь о своём организме.

Не ругаемся, а договариваемся. Если вы чувствуете, что нервы на пределе, выдохните, посчитайте до 10, выпейте холодной воды. Прошло? Затем спокойно обсудите волнующие вас вопросы и попытайтесь вместе найти оптимальное решение.

Планирование и контроль: заблаговременно начните планировать и писать в ежедневник все важные моменты при подготовке к свадьбе, чтобы у вас был запас времени. Так вы успеете сделать всё, что вам необходимо для самой лучшей свадьбы. А в случае форс-мажора у вас останется время и возможность найти лучшую альтернативу.