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1 час назад

Психиатр назвал самую подверженную влиянию сект категорию людей

Lenta.ru

На волне нестабильности в мире, вне всяких сомнений, активизируются секты, заявил в разговоре с «Лентой.ру» врач-психиатр, эксперт по сектам Алексей Звездин. Он назвал категория людей, которая больше всего подвержена влиянию деструктивных культов.

Психиатр назвал самую подверженных влиянию сект людей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сейчас, по мнению эксперта, в секте могут оказаться многие, так как, в первую очередь, этому подвержены тревожные личности, а общий уровень напряжения населения в последнее время заметно вырос. Во-первых, это связано с возросшей кредитной нагрузкой — люди думают о том, как погасить свои задолженности и оплатить ипотеку, считает Звездин, во-вторых, народ переживает из-за спецоперации на Украине — кто-то беспокоиться о родственниках, кто-то о состоянии экономики.

Врач также подчеркнул, что в России значительно выросла доля людей, склонных к культам. Если в СССР при стабильной внешней ситуации эта категория составляла 13 процентов, то сейчас 21-22 процента, убежден Звездин.

«А это фактически четверть населения, поэтому секты сейчас стали еще более опасны, чем были раньше»,

— подытожил эксперт.

Ранее прокуратура республики Карелия поручила провести проверку МВД региона после того, как в соцсети Facebook (запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) появились публикации о том, что уроженец Санкт-Петербурга Александр Король (настоящая фамилия Мартыненко) якобы «планирует открыть в Карелии "базу", где соберет избранных для выживания в апокалипсисе».

По словам родственников, люди, которые попали под его влияние, обрывают социальные контакты, уходят с работы, переводят большие суммы третьим лицам, сообщило издание «Говорит Москва».

Ранее стоимость особняка на месте убийств секты Чарльза Мэнсона снизили на 15 миллионов долларов. Изначально принадлежавший жертвам культа участок в Беверли-Хиллз выставили на продажу в январе 2022 года за 85 миллионов долларов, но покупатель так и не нашелся.

Психология,Чарльз Мэнсон,Александр Король,
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