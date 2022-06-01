Психиатр назвал самую подверженных влиянию сект людей

На волне нестабильности в мире, вне всяких сомнений, активизируются секты, заявил в разговоре с «Лентой.ру» врач-психиатр, эксперт по сектам Алексей Звездин. Он назвал категория людей, которая больше всего подвержена влиянию деструктивных культов.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Сейчас, по мнению эксперта, в секте могут оказаться многие, так как, в первую очередь, этому подвержены тревожные личности, а общий уровень напряжения населения в последнее время заметно вырос. Во-первых, это связано с возросшей кредитной нагрузкой — люди думают о том, как погасить свои задолженности и оплатить ипотеку, считает Звездин, во-вторых, народ переживает из-за спецоперации на Украине — кто-то беспокоиться о родственниках, кто-то о состоянии экономики.

Врач также подчеркнул, что в России значительно выросла доля людей, склонных к культам. Если в СССР при стабильной внешней ситуации эта категория составляла 13 процентов, то сейчас 21-22 процента, убежден Звездин.

«А это фактически четверть населения, поэтому секты сейчас стали еще более опасны, чем были раньше»,

— подытожил эксперт.

Ранее прокуратура республики Карелия поручила провести проверку МВД региона после того, как в соцсети Facebook (запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) появились публикации о том, что уроженец Санкт-Петербурга Александр Король (настоящая фамилия Мартыненко) якобы «планирует открыть в Карелии "базу", где соберет избранных для выживания в апокалипсисе».

По словам родственников, люди, которые попали под его влияние, обрывают социальные контакты, уходят с работы, переводят большие суммы третьим лицам, сообщило издание «Говорит Москва».