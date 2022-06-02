Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+30° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
2 часа назад

Психотерапевт предупредила россиян о вызываемых трудоголизмом болезнях

Lenta.ruиещё 2

Психотерапевт и нейропсихолог Наталья Наумова объяснила, чем опасен трудоголизм. В беседе с изданием «Вечерняя Москва» она предупредила россиян, что неумение вовремя «отключиться» от работы может привести к развитию серьезных болезней.

Психотерапевт объяснила, чем опасен трудоголизм
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, трудоголизм негативно сказывается как на физическом, так и на психическом состоянии человека. Большие объемы работы заставляют нервную систему быть в постоянном состоянии перевозбуждения, что вызывает повышенную раздражительность и резкие перепады настроения, а также может стать причиной депрессии.

«Когда человек работает на износ, происходит эмоциональное выгорание, идут постоянные переутомления и нервные истощения. Человек, болеющий работой, очень сильно переживает неудачи на работе и очень сильно радуется всем успехам»,

— пояснила Наумова.

Также психотерапевт отметила, что одержимость работой часто приводит к тому, что человек перестает обращать внимание на свое состояние здоровья, и, как следствие, повышается риск развития серьезных заболеваний. По словам специалиста, трудоголики часто страдают от приступов гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Психология,Наталья Наумова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители