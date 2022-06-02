Психотерапевт объяснила, чем опасен трудоголизм

Психотерапевт и нейропсихолог Наталья Наумова объяснила, чем опасен трудоголизм. В беседе с изданием «Вечерняя Москва» она предупредила россиян, что неумение вовремя «отключиться» от работы может привести к развитию серьезных болезней.

По словам специалиста, трудоголизм негативно сказывается как на физическом, так и на психическом состоянии человека. Большие объемы работы заставляют нервную систему быть в постоянном состоянии перевозбуждения, что вызывает повышенную раздражительность и резкие перепады настроения, а также может стать причиной депрессии.

«Когда человек работает на износ, происходит эмоциональное выгорание, идут постоянные переутомления и нервные истощения. Человек, болеющий работой, очень сильно переживает неудачи на работе и очень сильно радуется всем успехам»,

— пояснила Наумова.