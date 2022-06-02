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27 минут назад

Психологи нашли метод лечения людей с чертами «темной триады»

Анна Шутова

Психологи из Южного методистского университета США придумали способ изменять отрицательные черты людей, относящиеся к так называемой «темной триаде». Научная статья опубликована в журнале Journal of Personality.

Найден метод лечения людей с чертами «темной триады»
Фото: Кадр из фильма "Американский психопат"Кадр из фильма "Американский психопат"

"Темная триада" - это нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. Эти черты связаны со склонностью человека к манипуляциям, самовлюбленности и лжи.

По словам ученых, снижают выраженность этих черт задания типа «пожертвовать деньги, которые обычно я потратил бы на себя», «заговорить с прохожим и поспрашивать его о нем». Результаты стали заметы в течение четырех месяцев терапии.

После эксперимента люди с "темной триадой" признавались, что сами хотят стать более честными, добрыми и внимательными.

«Я бы предположил, что люди с высоким уровнем макиавеллизма, к примеру, хотели бы быть более мягкими, добрыми. Но они также чувствуют, что манипулирование другими — хорошая и полезная стратегия для следования по жизни и решения своих задач», — заявила профессор психологии Натан Хадсона.

Ранее выяснилось, как проводить "садовую терапию".

Психология,
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