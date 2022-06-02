Найден метод лечения людей с чертами «темной триады»

«Я бы предположил, что люди с высоким уровнем макиавеллизма, к примеру, хотели бы быть более мягкими, добрыми. Но они также чувствуют, что манипулирование другими — хорошая и полезная стратегия для следования по жизни и решения своих задач», — заявила профессор психологии Натан Хадсона.