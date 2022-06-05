Психотерапия оказалась бесполезна при тяжелой депрессии

Психотерапия не дает особых преимуществ при лечении тяжелой депрессии, если пациент уже принимает антидепрессанты, выяснила международная группа исследователей при участии специалистов из Венского медицинского университета. Об этом они рассказали на Европейском конгрессе по психиатрии, прошедшем в Будапеште.
Исследователи проанализировали результаты лечения 1279 взрослых пациентов с тяжелой депрессией. Все они принимали антидепрессанты, треть также прошла психотерапию. К ней обращались в основном более молодые и высокообразованные пациенты, принимавшие более низкие дозы антидепрессантов. Сравнив результаты тех, кто принимал антидепрессанты, и тех, кто не принимал, ученые не выявили значимой разницы.
"Есть два основных момента, которые вытекают из нашей работы. Во-первых, если вы лечились антидепрессантами, дополнительная психотерапия, похоже, не приведет к улучшению результатов лечения, хотя и может улучшить ваше субъективное самочувствие. Второй момент заключается в том, что пациенты, страдающие тяжелой депрессией и получающие дополнительную психотерапию, имели более благоприятные социально-демографические и клинические характеристики, чем те, кто не получал дополнительной психотерапии",
— рассказали исследователи. Результаты, впрочем, не означают, что психотерапия не эффективна вообще, отмечают ученые — однако, по-видимому, стоит пересмотреть подходы к ведению пациентов с тяжелой формой депрессии.