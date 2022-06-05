Психотерапия оказалась бесполезна при тяжелой депрессии

"Есть два основных момента, которые вытекают из нашей работы. Во-первых, если вы лечились антидепрессантами, дополнительная психотерапия, похоже, не приведет к улучшению результатов лечения, хотя и может улучшить ваше субъективное самочувствие. Второй момент заключается в том, что пациенты, страдающие тяжелой депрессией и получающие дополнительную психотерапию, имели более благоприятные социально-демографические и клинические характеристики, чем те, кто не получал дополнительной психотерапии",