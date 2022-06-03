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1 час назад

Психолог рассказала о лишающих счастья привычках

Мир24

Существуют привычки, которые способны лишить человека счастья, о них рассказала клинический психолог Алена Москвина, сообщает издание «Доктор Питер».

Психолог рассказала о лишающих счастья привычках
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, речь идет о таких привычках, которые портят настроение и забирают много энергии. Например, препятствует счастью постоянное стремление задерживаться на работе допоздна. Из него вытекает главная проблема всех несчастных людей, а именно – недостаток отдыха.

«Сейчас есть определенная тенденция: либо ты эффективный, либо аутсайдер. Никому, конечно, не хочется быть среди вторых, поэтому человек старается заполнить каждую минутку чем-то полезным», – отметила Москвина.

В связи с этим рекомендуется хотя бы час в день уделять тому, чтобы восстанавливать силы.

Игнорирование плохого самочувствия или усталости – еще одна вредная привычка. Стремление взваливать все проблемы на себя, отказываться от помощи и не идти на примирение в конфликтах лишают человека счастья, уверена эксперт.

На состоянии человека негативным образом сказываются неумение говорить «нет» на неудобные предложения и игнорирование своих потребностей. Речь идет о режиме дня и сна, режиме питания, поддержании водного баланса в организме, прогулок на свежем воздухе, пояснила Москвина.

Помимо этого, человеку мешают быть счастливым привычка засыпать и просыпаться с телефоном и склонность оставлять вокруг себя беспорядок.

Психология,
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