Назван способ понять себя и повысить самооценку

Психолог и кандидат наук Гэри Левандовски назвал эффективный способ, который позволит лучше понять себя. В статье для Psychology Today он объяснил, как с помощью психологической техники определиться с планами на жизнь и повысить самооценку.

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Психолог приводит в пример знаменитую технику из тридцати шести вопросов, которые стоит задать на свидании, чтобы собеседник влюбился.

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«С моим коллегой мы специализируемся на изучении я-концепции и хотели разработать аналогичный набор вопросов, чтобы облегчить самопознание и помочь понять себя»,

— сообщил Левандовски.

В его методике несколько блоков с заданиями, над которыми психолог советует основательно поразмышлять для понимания своей личности. Первая часть направлена на самопознание. Эксперт рекомендует человеку выписать пять прилагательных, а также по пять его социальных ролей, способностей, любимых вещей, важных событий в его жизни.

«Когда вы думаете о себе, какие аспекты личности вам кажутся ярче всего»,

«Как то, что вы транслируете миру, соответствует вашей личности на самом деле»,

«Каковы три ваших самых важных личностных качества, которые могут принести вам пользу в будущем». Второй комплекс вопросов помогает понять истинность перечисленных характеристик. Здесь Левандовски выделил следующие вопросы:

Кроме того, эксперт советует вспомнить три случая, когда человек оставался верен своим убеждениям, несмотря на давление извне, а затем сравнить ответы первого и второго блока.

«Противоречат ли какие-либо из этих качеств тому, кем вы себя считаете? Если да, то как вы можете быть более последовательным?»

— добавил он.

Третий блок связан с определением самооценки. Психолог советует назвать три достоинства, три качества, которыми гордится человек, а также три самых больших достижения в его жизни. Вопросы следующей части помогут заново познакомиться с собой. Для этого специалист советует перечислить три занятия, которые нравятся человеку, но у него не хватает на них времени и вспомнить, каким он мечтал стать после окончания школы. Если идей нет, то Левандовски рекомендует пролистать фотоальбомы и журналы из прошлого.