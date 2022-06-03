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2 часа назад

Психолог назвал способ понять себя и повысить самооценку

Lenta.ruиещё 1

Психолог и кандидат наук Гэри Левандовски назвал эффективный способ, который позволит лучше понять себя. В статье для Psychology Today он объяснил, как с помощью психологической техники определиться с планами на жизнь и повысить самооценку.

Назван способ понять себя и повысить самооценку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Психолог приводит в пример знаменитую технику из тридцати шести вопросов, которые стоит задать на свидании, чтобы собеседник влюбился.

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«С моим коллегой мы специализируемся на изучении я-концепции и хотели разработать аналогичный набор вопросов, чтобы облегчить самопознание и помочь понять себя»,

— сообщил Левандовски.

В его методике несколько блоков с заданиями, над которыми психолог советует основательно поразмышлять для понимания своей личности. Первая часть направлена на самопознание. Эксперт рекомендует человеку выписать пять прилагательных, а также по пять его социальных ролей, способностей, любимых вещей, важных событий в его жизни.

Второй комплекс вопросов помогает понять истинность перечисленных характеристик. Здесь Левандовски выделил следующие вопросы:
  • «Когда вы думаете о себе, какие аспекты личности вам кажутся ярче всего»,
  • «Как то, что вы транслируете миру, соответствует вашей личности на самом деле»,
  • «Каковы три ваших самых важных личностных качества, которые могут принести вам пользу в будущем».

Кроме того, эксперт советует вспомнить три случая, когда человек оставался верен своим убеждениям, несмотря на давление извне, а затем сравнить ответы первого и второго блока.

«Противоречат ли какие-либо из этих качеств тому, кем вы себя считаете? Если да, то как вы можете быть более последовательным?»

— добавил он.

Третий блок связан с определением самооценки. Психолог советует назвать три достоинства, три качества, которыми гордится человек, а также три самых больших достижения в его жизни. Вопросы следующей части помогут заново познакомиться с собой. Для этого специалист советует перечислить три занятия, которые нравятся человеку, но у него не хватает на них времени и вспомнить, каким он мечтал стать после окончания школы. Если идей нет, то Левандовски рекомендует пролистать фотоальбомы и журналы из прошлого.

Чтобы определиться с планами на будущее, психолог советует выписать три интересных занятия, которые человек мечтал бы попробовать, а также три места, в которых хотел бы побывать. Ответы на эти вопросы, по словам психолога, помогут углубиться в самопознание и получить более ясное представление о желаемом будущем.

Психология,
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