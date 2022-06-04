«Самый главный лайфхак – не стройте иллюзий»: Как найти общий язык с родственниками?

На телеканале «МИР» стартует показ художественного фильма Никиты Михалкова «Родня» с Нонной Мордюковой в главной роли. В этой культовой советской киноленте все так узнаваемо и близко каждому! Немолодая деревенская женщина Мария Коновалова приезжает в город навестить дочку и внучку. Погрузившись в их проблемы, героиня Мордюковой искренне пытается всех примирить и образумить. Но в результате только все портит.

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В фильме много смешных эпизодов, доходящих до абсурда – и смех, и слезы. Причем в любом из них можно узнать когда-то увиденное или пережитое. А сцены с танцами – настоящие шедевры!

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Смотрите в ночь с пятницы на субботу, 4 июня, в 00:05 художественный фильм «Родня» с неподражаемой Нонной Мордюковой в главной роли.

Есть несколько распространенных жизненных сценариев, при которых могут возникнуть проблемы в общении с семьей. Например, появление новых родственников в связи со вступлением в брак или с тем, что женятся/выходят замуж выросшие дети. Или переезд в ваш город (или даже в ваш дом) людей, которые раньше жили вдалеке от вас. Как найти общий язык с людьми, которые, возможно, не слишком близки вам по культурному уровню и убеждениям? Секретами мира в семье и душевного благополучия с Mir24.tv поделились психологи.

В чем секрет налаживания отношений

По словам психотерапевта сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Софьи Шапотайло, многое зависит от начального этапа общения.

«Вы мало что знаете о новых родственниках, а они – о вас. Чтобы наладить отношения, расспросите про их семью, расскажите о своей. Наверняка найдутся легкие и приятные воспоминания о бабушках, о школьных годах. Где бы вы ни росли, это есть у всех, а общность – сближает. Как и возможность посмеяться над чем-то забавным вместе. Если новые родственники из другой местности, расспросите их о природе, особенностях жизни в их краях, обычаях. Людям нравится чувствовать себя экспертами, – говорит психолог. – Искренне похвалите умения, способности, вкус – найдите то хорошее, что отличает человека. В общении лучше двигаться по шагам: вопрос – ответ – информация на ту же тему о себе».

Если вы видите много отличий между вашей семьей и новыми родственниками, можно доброжелательно отмечать разницу: у вас так, а у нас по-другому, не сравнивая и не давая оценку, просто с интересом констатируя факт.

Вообще, основа постепенного налаживания отношений – внимание и спокойный, доброжелательный интерес. Ваша цель – расширение и укрепление семейных связей, а не вражда.

Что же конкретно делать для мирного сосуществования на этапе знакомства? Вот несколько экспресс-советов от Софьи Шапотайло:

Проявлять внимание – выделять время на общение, спрашивать о жизни, помнить, что важно для конкретного человека. Рассказывать о себе – то, что вы считаете важным, чтобы другой знал. Находить общие темы, интересные обеим сторонам. Находить занятия для совместного проведения времени – общий опыт проживания любой деятельности сближает. Быть доброжелательным и заинтересованным в узнавании чего-либо нового, даже если это сильно отличается от вашей привычной жизни. Быть благодарным – за внимание к вам, заботу, поддержку. И обязательно искренне говорить об этом!

Мы породнились – как теперь выжить?

Тем не менее совсем не обязательно, да и не нужно жить интересами своих родственников и тратить на установление добрососедских отношений слишком много сил.

«Когда вы выбираете себе партнера по браку, это не означает, что вы автоматически женитесь или выходите замуж за всех многочисленных родственников своей половинки, – говорит психолог Светлана Дулепова. – Нет, вы заключаете союз с конкретным человеком. Но в современной мире довольно часто происходит подмена понятий: мы породнились, мы одна семья. Это заблуждение!»

Отношения – это всегда двусторонний процесс, и он возможен только, если обе стороны готовы к взаимному принятию. «Уважение строится на признании ценности человека в вашей жизни, – говорит автор книг по конфликтологии, кандидат философских наук, практикующий психолог Марина Майорова. – Бывают ситуации, когда одна сторона готова к этому признанию, а вторая не готова ни при каких условиях.

Причина часто в том, что человек просто не попал в систему ценностей и ожиданий новых родственников. В таких обстоятельствах можно половину жизни потратить на установление отношений, а можно просто принять это как данность и не тратить на это годы и силы».

Тем не менее жить в мире и относительном согласии с семьей второй половинки все равно необходимо. Как же этого добиться? Вот советы, которыми поделились Марина Майорова и специалист по коммуникациям, социальный психолог Мария Зиновьева.

Улыбайтесь при встрече, соблюдайте правила этикета (поздравляйте с днем рождения, общайтесь на семейных сборищах). Будьте уважительны ко всем. Это люди, которых вы не выбирали, однако они могут быть очень дороги вашему партнеру. Не участвуйте в обсуждении членов семьи, слушайте и наблюдайте, выводы сделаете потом. Оставайтесь нейтральны, не судите и не навешивайте ярлыки. Просто постарайтесь принять тот факт, что вы разные. Обозначайте свои границы, если их пытаются нарушить. Нужно уметь вежливо, но твердо говорить «нет». Избегайте споров, особенно на тему политики и религии. Каждый имеет право на собственное мнение. Воздерживайтесь от советов. Особенно по воспитанию чужих детей, относительно лечения, и того, как жить в целом. Не пытайтесь изменить другого человека Помните про самоуважение. Если вы осознаете, что к вам предвзятое отношение, спокойно поговорите о своих интересах и ценностях, расскажите, что вы считаете приемлемым, а что недопустимым. Только без эмоций! Не припоминайте былые обиды и не переходите на личности. Это чревато затяжным конфликтом. Научитесь прощать и просить прощения.

Эти рекомендации универсальны – как для близких, так и для дальних или новоприобретенных родственников.

Чтобы помочь себе справляться с любыми ситуациями и оставаться в равновесии, читайте литературу по психологии. К примеру, информация о психотипах многое объясняет и избавляет от негативных эмоций.

Важно: не мешайте вашему партнеру общаться с его семьей, даже если у вас нет взаимопонимания с этими людьми. Пусть общается, если захочет. Тем не менее говорите ему о том, что вы чувствуете в разных ситуациях. Пусть он знает, что вам нравится и не нравится. Если общение с его семьей не доставляет удовольствие, просто объясните, что вы хотите минимизировать его.

«Самый главный лайфхак – не стройте иллюзий относительно близких людей, – говорит практикующий психолог, автор книг по психологии Петр Галигабаров. – Проблемы в отношениях возникают, когда мы наделяем окружающих определенными качествами и «вешаем» на них ожидания, что они станут вести себя так, а не иначе.

Знакомясь с мамой будущей жены, я знал, что она психиатр, и потому вообразил врача, который будет меня изучать, допрашивать на предмет психологических травм. Нафантазировав, я создал иллюзию, которая развеялась при первом общении. А могла закрепиться и испортить мне жизнь».

Когда вы относитесь к близким и родным с безусловным принятием, осознавая их такими, как они есть, то защищаете себя от разочарований, обид, острых конфликтов, говорит психолог.

Нужно ли выяснять отношения?

Если конфликтная ситуация все же назревает, пригласите всех участников сесть за стол переговоров. Иногда для разрешения очевидных противоречий и конфликтов нужно вступить в открытый диалог и поговорить о том, что вас не устраивает.

«Бывает так, что в семье не принято сразу выяснять отношения, делиться своими чувствами, и накапливается много обид, злости и раздражения. Очень важно обращать на это внимание, потому что прошлые обиды, как мусор, который вовремя не вынесли на помойку, со временем начнут отравлять жизнь всем членам семьи», – говорит психолог, психотерапевт Татьяна Персико.

Невысказанные обиды будут прорываться в конфликтах, и это будет рождать все новые и новые проблемы. По словам психолога, важно все нюансы выяснять сразу. Если такой возможности не было или вы ее упустили, нужно выбрать момент, проговорить все самое главное и найти возможные варианты компромисса.

«Важное правило: задавайте вопросы, – говорит Светлана Дулепова. – Ведь тот, кто задает вопросы в ходе беседы, управляет ситуацией. Говорите о себе и своих чувствах. Согласитесь: «я чувствую, что важно поговорить о сложившейся ситуации» и «вы бы хоть рассказали о случившемся» – звучит по-разному. В первом случае мы делимся своими переживаниями, а во втором – обвиняем».

Не додумывайте за других, советует психолог. Вы не можете читать мысли других людей. А строить догадки, почему человек поступил так, а не иначе – это пустая трата времени. Все равно не угадаете, а настроение себе точно испортите.

Мириться или не мириться?

Если отношения уже испорчены, пытаться еще что-то досказывать, настаивать на своей правоте нет смысла – это не будет принято другой стороной. «Хотите заново наладить отношения – задайте себе вопрос: с какой целью вы это делаете? Потому что на возобновление испорченных отношений понадобится достаточное количество времени, энергии и терпения, чтобы преодолеть недоверие и настороженность», – говорит Софья Шапотайло.

Если цель для вас значима, то первым шагом будет признать, что в прошлой размолвке вы были в чем-то не правы. Возможно, только в том, что выбрали слишком резкие слова – это неважно. Важно то, что вы сожалеете о прерванном общении, потому что человек по-прежнему для вас ценен, вы помните о нем и о том хорошем, что было между вами. Вот с этого и начните, советует психолог.