"Мне 33 и уже четыре года я ни с кем не общаюсь"

Фото: Кадр из сериала "Половое воспитание" Кадр из сериала "Половое воспитание"

В новом выпуске мы поговорили об интровертах. О том, нужно ли им стараться соответствовать запросам окружающих, или они могут достичь успеха в социуме как-то иначе, не переламывая себя.

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С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы обсудили интроверсию как способ защиты от нарушения границ, и попробовали найти ее истинные причины.

Что обсуждаем

Героиня выпуска с детства любила проводить время в одиночестве или с одной лучшей подругой. Однако родители постоянно приглашали гостей и заставляли дочь быть общительной.

"Родители не раз говорили, что люди настороженно относятся к таким скрытным людям как я, и во взрослой жизни мне будет гораздо легче, если я научусь общаться. Иначе меня будут обходить стороной и в работе, и в личной жизни, так и буду одна".

Когда девушка подросла, она начала притворяться активной и коммуникабельной для того, чтобы понравиться парню, а затем и всем вокруг. Много лет героине приходилось притворяться, но скоро люди начали ее раздражать.

"Накопилось глухое раздражение, я поняла, что люди вокруг стали ужасно раздражать, причем иногда без всякого повода. И я буквально стала отшельницей. Сейчас мне почти 33 и уже четыре года я почти ни с кем не общаюсь".

Сейчас девушка хочет родить ребенка, но боится, что он тоже будет ее раздражать.

Коротко о главном

0:50 История героини.

06:37 Интроверсия и экстраверсия: что это на самом деле.

10:45 Травматические истории. Как интровертам навязывают общение в родительской семье и чем это чревато.

17:44 Психотип героини по Юнгу.

20:43 "Интроверты - странные социофобы и неудачники".

21:38 "Хватит читать, иди погуляй": как родители переделывают детей.

25:40 Интроверты и родительство. Как мы проецируем себя в детстве на своего ребенка.

31:35 Как интроверту подготовиться к беременности.

34:05 Итоги выпуска.

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