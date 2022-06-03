6 привычек, которые сделают тебя лучше

Рассказываем, как воспитать в себе правильные качества.

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Если заглянуть во всевозможные словари, то можно сформировать понятия любителя и профессионала в любом деле как:

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любитель – человек, увлечённый каким-либо делом и занимающийся им для получения удовольствия или развития навыков;

профессионал – человек, занимающийся деятельностью, в которой он компетентен, эффективен, обладает опытом и от которой он получает доход.

Марина Майорова

гештальт-терапевт, психолог-консультант, мастер нейролингвистического программирования

Чем любитель отличается от профессионала?

Известный во всем мире принцип 10 тысяч часов, описанный Малкольмом Гладуэллом, гласит, что примерно три часа интенсивной работы, ежедневно, на протяжении 10 лет превращают любителя в профессионала.

Если посмотреть на выдающихся деятелей в разных профессиональных сферах, вы легко найдёте этому подтверждение. Важно понимать, чем наполнено это время и какие привычки помогают осуществить эту метаморфозу:

понимание цели как точки конечного результата за единицу времени. Вы чётко должны понимать, какой результат у вас должен быть через месяц, полгода, год и т. д;

чёткая, работающая система планирования своего времени, не допускающая прокрастинации;

управление своими ресурсами – физическими, интеллектуальными, коммуникационными, временными, финансовыми, материальными;

умение восстанавливаться после интенсивной работы;

рефлексия – очень важная привычка профессионалов анализировать то, что вы делаете, и формировать выводы, повышающие вашу эффективность;

сильная мотивация – это внутреннее стремление, которое рождается на пересечении ваших ценностей и вознаграждений, которые вы получаете за результат.

Учитесь у лучших в своём деле. Обмен экспертным опытом и обучение всегда помогают получать свежее видение и повышать свою эффективность и продуктивность. Для этого формируйте окружение, которое поможет вам развиваться.

Не забывайте и про преемственность. Формируйте круг людей, которым вы сможете передать свои уникальные знания и для которых вы эксперт.

Елизавета Филоненко

психолог, 16 лет практики, автор книг по психологии отношений, воспитанию детей

Профессионализм – прежде всего те часы, которые вы потратили на изучение предмета и развитие ключевых навыков в выбранной сфере. Даже если вы имеете посредственные способности в каком-то деле, потратив несколько лет на добросовестное изучение предмета, вы получите результат и станете крепким специалистом.

Но и блестящие способности не спасут, если вы собрались изучать предмет по вершкам, бессистемно, время от времени, подменяя истинный профессионализм красивым фасадом искусственно раздутого имиджа.

Примеров фейковых специалистов сейчас очень много, и люди всё меньше доверяют красивой картинке, всё менее охотно ведутся на эффектный пиар, понимая, что за этим стоит скорее работа маркетолога, чем достоинства самого профессионала. Чем более распространённой становится возможность освоить любой навык «за три месяца с нуля без скучной теории», тем больше будет настороженности к любым специалистам.

Что нужно, чтобы воспитать в себе профессионала

Остановитесь на одном деле. И будьте готовы вкладывать в него силы и время. Готовность работать без гарантий результата отличает хороших профессионалов от однодневок, которые стремятся к немедленному успеху.

Контролируйте своё желание успеть всё. Конечно, человек за жизнь может освоить много специальностей, но ни одну из них невозможно глубоко освоить быстро.

Изучайте свою область системно. Не растрачивайте энергию попусту, учась «чему-нибудь и как-нибудь». Система обучения похожа на стеллаж, на котором удобно стоят знания: вы ориентируетесь в них и можете извлечь любую информацию в нужный момент. Бессистемное обучение похоже в мозге на груду разнообразных знаний, в которой нет иерархии и надёжного доступа к нужной информации.

Не избегайте нового опыта. Опасаясь, что вы самозванец, не справитесь и опозоритесь. Опыт, в том числе включающий ошибки и возможность извлекать из них пользу — неотъемлемая, возможно, и главная черта настоящего профессионала. Опыт — золотое ядро профессионализма, делайте в него ежедневные вклады.

Не бойтесь работать без прямой оплаты. Часто мы жалеем усилий, потому что они оплачиваются недостаточно. Но вознаграждение бывает не только материальным. Благодаря практике вы прокачиваете навыки. Не экономьте силы. Чем больше вкладываешь в профессию, тем больше получаешь.