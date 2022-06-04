«План по возвращению»: психолог Зберовский рассказал, как удержать мужа в семье

— Один из главных инструментов при выявлении измены мужа и его решении уйти из семьи — это надавить на совесть и чувство вины в ближайшие пару недель после выяснения отношений и разделить имущество. Сделайте так, чтобы вам и детям досталось как можно больше, а любовнице — как можно меньше. В случае когда мужчина уходит практически без ничего или мало с чем, он перестает быть интересен его новой возлюбленной. Соперница теряет мотивацию быть с этим мужчиной. Также спустя время он может понять, что ему некомфортно жить в новых условиях, и захочет вернуться, — рассказал психолог.