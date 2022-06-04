День Василиска: чего категорически нельзя делать 4 июня

В эту субботу православные вспоминают мученика Василиска, который стал известен своими чудесными способностями исцелять людей.
Согласно преданиям, во время гонений на христиан Василиска подвергли пыткам. Однако святой без труда перенес все испытания, не отступился от веры и продолжал совершать чудеса, благодаря которым сотни людей обратились в христианство. Тогда мученика казнили, а на месте захоронения святого построили церковь.
На Руси этот день прозвали Васильковым, он знаменовал завершение цветения полевых растений. Девушки плели венки из веток, а затем бросали их в реку. Если венок оставался на плаву, это было хорошим знаком, передает «МК в Волгограде».
На Василисков день запрещалось работать в поле или огороде, поэтому наши предки откладывали дела на другой день. Люди верили, что посаженное в это время все равно превратится в полынь и васильки. Активно работали только травники, поскольку считалось, что растения наливаются в этот день чудодейственной силой.
Крестьяне уделяли особое внимание приметам: если 4 июня появлялись оводы, значит, ждать большого урожая огурцов. Большое количество росы предвещало богатый урожай на поле, а утренний туман – много грибов.
В этот день категорически нельзя свистеть, наши предки были убеждены, что это привлечет жуликов и мошенников. Незамужние девушки старались не поддаваться эмоциям и не плакать, иначе весь год пройдет в печали и слезах.
Жене запрещалось стричь мужа, считалось, что это может укоротить его жизнь.