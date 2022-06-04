День Василиска: чего категорически нельзя делать 4 июня

В эту субботу православные вспоминают мученика Василиска, который стал известен своими чудесными способностями исцелять людей.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Согласно преданиям, во время гонений на христиан Василиска подвергли пыткам. Однако святой без труда перенес все испытания, не отступился от веры и продолжал совершать чудеса, благодаря которым сотни людей обратились в христианство. Тогда мученика казнили, а на месте захоронения святого построили церковь.

На Руси этот день прозвали Васильковым, он знаменовал завершение цветения полевых растений. Девушки плели венки из веток, а затем бросали их в реку. Если венок оставался на плаву, это было хорошим знаком, передает «МК в Волгограде».

На Василисков день запрещалось работать в поле или огороде, поэтому наши предки откладывали дела на другой день. Люди верили, что посаженное в это время все равно превратится в полынь и васильки. Активно работали только травники, поскольку считалось, что растения наливаются в этот день чудодейственной силой.

Крестьяне уделяли особое внимание приметам: если 4 июня появлялись оводы, значит, ждать большого урожая огурцов. Большое количество росы предвещало богатый урожай на поле, а утренний туман – много грибов.

В этот день категорически нельзя свистеть, наши предки были убеждены, что это привлечет жуликов и мошенников. Незамужние девушки старались не поддаваться эмоциям и не плакать, иначе весь год пройдет в печали и слезах.