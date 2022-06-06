5 эффективных шагов, как избавиться от вредных привычек

Но придётся запастись силой воли и временем.
Люди – существа неидеальные, а потому обязательно рано или поздно обзаводятся вредными привычками. В тройке лидеров, конечно, употребление алкоголя, курение и неправильное питание. Но не стоит скидывать со счетов прокрастинацию, вечный недосып, неподвижный образ жизни, сериаломанию и зависимость от компьютерных игр. Впрочем, встречаются и достаточно редкие вредные привычки, которые очень индивидуальны, но мешают человеку нормально жить и работать.
Есть, конечно, счастливцы, которые – р-раз! – и бросили. Например, девушка прекратила курить за сутки, просто однажды посмотрев на свои жёлтые зубы и посчитав, сколько трат предстоит на их регулярное отбеливание. Но это, скорее, уникальный случай, один на миллион.
Итак, вы решили вступить на путь борьбы. Не хватайтесь за всё и сразу, не пробуйте применить к себе все методики избавления от вредной привычки. Разбейте свой путь в тысячу миль на несколько шагов и делайте первый.
Да, оценка и анализ, наверное, покажутся вам скучным этапом. Но без него вряд ли начнётся целенаправленное движение к здоровью и лучшей жизни. Оцените свою вредную привычку по пятибалльной шкале. Пятёрка будет означать зависимость, когда без своих действий или увлечений вы вряд ли сможете прожить сутки. Вас просто начнёт ломать. С вредной привычкой вы способны справиться сами, но вот зависимость потребует помощи специалиста – нарколога, психотерапевта, врача узкой специализации.
Анализ же позволит вам оценить, какой профит даёт вам вредная привычка и чем её можно заменить. Составьте таблицу из трёх столбцов. В первом запишите плюсы привычки (как правило, это избавление от стресса), во втором – что вы получите, избавившись от неё. Третий столбец оставьте для альтернативной деятельности.
Без цели избавляться от вредной привычки сложно, да и практически невозможно. Вот только не стоит ставить целью избавления от лишнего веса новые отношения. Вы меняете свой сидячий образ жизни не для других, а ради себя. Стройнеть, расставаться с алкоголем и курением вообще стоит исключительно ради собственного здоровья, а не для будущей второй половинки.
К цели добавьте список плюсов, которые принесёт вам «убийство» вредной привычки. Чем конкретнее вы их опишете, тем детальнее воссоздадите картину желаемого будущего.
Разбейте свою борьбу на несколько этапов с конкретными сроками. Например, речь идёт о курении. Этап первый – за неделю сокращайте количество сигарет на одну-две штуки. Во вторую неделю – уже на три-четыре штуки. И так постепенно уходите от четырёх пачек в день.
Подсчитайте, сколько недель потребуется, чтобы добраться до двух пачек в день, и отметьте дату в календаре. Добрались до этой цели вовремя, порадуйте себя чем-нибудь приятным – поездкой за город, шопингом, походом в ресторан, который давно мечтали посетить.
Бросать что-то вредное в одиночку тоже вредно. Лучше всего делать это в компании единомышленников. Они на собственном опыте понимают, через что вы проходите, и умеют поддержать. Но если в вашем окружении никто не меняет пищевые привычки, не избавляется от прокрастинации или сериаломании, то просто во всеуслышание объявите о начале своей борьбы.
Так вы обретёте команду помощников, которые будут тщательно бдить за сроками избавления от вредной привычки. Слово, данное не только себе, но и окружающим, люди склонны исполнять.
Борьба с вредной привычкой – это как танец, шаг вперёд и два назад. Вы должны быть морально готовы к откатам. Не казните себя за это. Всё-таки вредную привычку вы лелеяли годами, так что избавиться от неё за несколько месяцев – настоящий подвиг. Позвольте иногда себе небольшие слабости. Только не потакайте срывам слишком часто, иначе возврат к старому неизбежен.
Говорят, что полное избавление от вредной привычки наступает на 66-й день. Но эта цифра усреднённая, всё очень индивидуально и зависит от вашей силы воли, команды поддержки и степени самой привычки. Если вы застряли на полпути, чувствуете, что начинаете буксовать, то обращайтесь за помощью к специалистам.